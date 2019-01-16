Алла Пугачева появилась в церкви в восточном тюрбане

- Алла Борисовна Пугачева на Святки посетила с паломническим визитом наше подворье и храм святого Игоря Черниговского, - гласит подпись в Инстаграме официального профиля Патриаршего Подворья в Переделкине под фото певицы из церкви.

Поклонников Примадонны, конечно же, заинтересовал стиль Аллы Борисовны. В храм звезда пришла в модном восточном тюрбане и в длинном черном пальто. На лице певице практически не было макияжа. Обычно Пугачева любит экспериментировать со стилем, надевая различные парики, а тут появилась без прикрас, показав свои родные рыжие локоны.

peredelkino.online Алла Борисовна Пугачева

- Ничего удивительного нет в том, что Алла Борисовна носит модные головные уборы. У нее всегда была слабость к красивым шляпкам, - комментирует образ «женщины, которая поет» промоутер Алина Красная.-В коллекции Пугачевой еще в советские годы был не один десяток стильных головных уборов. Особенно ей нравились шляпы с вуалью. А теперь, когда певица готовится к своему апрельскому юбилейному концерту (весной Алле Борисовне исполнится 70 лет-Ред.), она находится в поиске образа, экспериментирует со стилем. И надо признать — тюрбан идет Пугачевой. Безусловно, артистка выглядит достойно и намного моложе своего паспортного возраста.

Не зря же она говорит, мол, дети молодят, а сцена лечит.

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Алла Пугачева не могла не приехать на съёмки программы Максима Галкина «Сегодня вечером», поскольку выпуск был посвящён ее другу маэстро Игорю Николаеву, написавшему певице множество хитов. Алла Борисовна выглядела замечательно: стройная, в стильном брючном костюме (подробности).

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Первый муж подруги Пугачевой Милы Олег Андреев работал в советские годы в «Экспортлесе» - объединении, входившем в состав Министерства внешней торговли. С Аллой Борисовной Мила Андреева познакомилась в пансионате и впоследствии помогла певице и ее тогдашнему мужу режиссеру Александру Стефановичу достать мебель в их новенькую квартиру на Тверской (подробности).