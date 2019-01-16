2019-01-16T21:17:56+03:00
Происшествия

СК России: Кран подачи газа в квартиру в Шахтах был открыт

Следствие сообщило о ходе расследования обстоятельств взрыва газа в жилом доме в Ростовской области
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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14 января 2019 года в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир14 января 2019 года в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартирФото: REUTERS
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Сотрудники Главного управления криминалистики СК России в ходе осмотра с применением газоанализатора разрушений в доме № 16 по ул. Хабарова г. Шахты Ростовской области следов взрывчатых веществ не обнаружили. По полученным смывам назначена дополнительная химическая экспертиза.

"В ходе осмотра установлено, что эпицентр взрыва располагается в квартире № 72, в которой проживала одна женщина 1952 года рождения. В ходе осмотра квартиры изъято газовое оборудование – газовая плита. Кран подачи газа в квартиру на момент осмотра находился в положении "открыто", - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Из показаний свидетелей также следует, что накануне происшествия в подъезде чувствовался запах бытового газа. Сейчас следователи проводят допросы сотрудников газовых компаний, обслуживавших дом. У них, в рамках уголовного дела "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", в ходе обысков изъяты документы об обслуживании и ремонте газового оборудования.

Напомним, следствием установлено, что 14 января 2019 года в результате хлопка газа произошло частичное разрушение пяти квартир на 8 и 9 этажах одного из подъездов многоквартирного жилого дома в городе Шахты. Во время взрыва погибли 5 человек, женщина 1987 года рождения с малолетней дочерью были госпитализированы.

В СК России отметили, что в настоящее время местонахождение всех лиц, проживавших в пострадавших квартирах установлено, разбор завалов в доме завершен, проходит выдача тел родственникам погибших.

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Пашутиных-родителей нашли к вечеру вторника, 15 января. В момент взрыва они находились в своей комнате — спали. Сначала спасатели достали из-под завала маму, Ольгу Николаевну, потом отца - Владимира Борисовича. Их старшую дочь Татьяну (в момент взрыва она тоже была у себя в комнате, которую они делили прежде с сестрой) обнаружили примерно тогда же, когда и ее родителей. Но чтобы добраться до нее, пришлось постепенно разбирать массивную плиту, а сделать это удалось только уже к утру среды (подробности).

ХРОНИКА ЧП

Из-под завалов дома в Шахтах достали тела всех погибших

Окончательное число жертв взрыва газа в Ростовской области - пять человек (подробности)

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