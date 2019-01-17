Большие фантазии о малом бизнесе

Доля малого и среднего бизнеса в экономике России до конца 2019-го года достигнет 23%, а к 2024-му составит 32%. Об этом заявил первый вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов на совещании у президента. Цифры эти, однако, вызывают вопросы. Начнем со второй.

Согласно оценке ФАС, у нас 70% ВВП производится подконтрольными государству крупными компаниями. Следуя логике Силуанова, через пять лет госкорпорации потеряют 2%. Интересно, благодаря какому шторму?

Каков реальный вклад малого бизнеса в сегодняшнюю экономику - точно никто не знает. Его больше не считают отдельно, а сразу суммируют со средним. В статистике, говорящей о численности занятых в малом и среднем бизнесе (19,6 млн) реальные предприниматели суммируются с уборщицами в сетевых гипермаркетах. Заметим, что статистические учреждения других стран не считают предпринимателями наемный персонал низших звеньев. Но даже при таком нашем подходе возникают вопросы. До 2017 года Росстат регулярно заявлял примерно о 19-процентном вкладе «малышей и середняков», но после передачи статистического учреждения Минэкономразвития цифры резко пошли вверх. Сейчас утверждается, что малый и средний бизнес контролирует уже 22,3% экономики. Казалось бы, до заветной цифры в 23% рукой подать, однако специалисты считают, что малый и средний бизнесы будут сокращаться, а не расти.

- Хотелось бы, конечно, разделить оптимизм Силуанова, но не получается, - сказал «КП» бывший министр экономики России Андрей Нечаев. – Не видно, какие есть основания для роста. На практике та экономическая политика, которая сейчас проводится, ухудшает положение малого бизнеса. Для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения, повышение НДС будет тяжелым ударом. Себестоимость продукции вырастет фактически на 11%, а в условиях снижения потребительского спроса и реальных доходов населения, переложить эту нагрузку на покупателя удастся далеко не всем предпринимателям. Соответственно, они либо будут уходить в тень, либо сворачивать бизнес, сокращать штат и зарплаты. Кроме того, для малого бизнеса повышают социальные взносы, вводят другие сборы. Все это не очень способствует развитию. Что касается 32% к 2024 году, то не видно никаких практических действий в направлении сокращения роли госкорпораций. Судя по заложенным в бюджет доходам от приватизиции, которые мизерны, никакой серьезной приватизации не намечается. Поэтому можно рассчитывать только на фантастический сценарий, что госкомпании резко затормозят свое развитие, а малый бизнес удвоит объемы. Но тогда он сразу станет крупным.

Чтобы малый бизнес рос, необходима еще одна вещь, о которой все забыли: обучение. В 90-е годы существовали Госкомитет по поддержке малого предпринимательства и одноименный Федеральный фонд. Они сопровождали желающих от замысла о том, чтобы стать предпринимателем, через семинары и решение практических задач, и до старт-апа. А что мы имеем сейчас? В академиях управления учат не на бизнесменов, а на чиновников. Есть государственное бюджетное учреждение «Малый бизнес Москвы» с 13 филиалами. Но там оказывают услуги уже действующим предпринимателям. Правда, семинары там тоже проводят, но вот их темы: «10 типичных ошибок при подготовке к участию в электронном аукционе», «Как масштабировать свой бизнес: создаем франшизу», «Какие каналы продвижения используют ваши конкуренты». Явно не для начинающих.

Есть школы бизнеса при собесах, но там, в основном, обучают пенсионеров компьютерной грамотности. В лучшем случае дадут такой совет: найди поставщика, который хочет что-то продать и покупателя, желающего это купить. Стань посредником. Методика тех же 90-х, с которой сегодня каши не сваришь.

Есть множество вебинаров в сети. Я прослушал такой: «Как зарабатывать в интернете от 100 000 рублей за счет автоворонок». Руководитель вебинара рассказывал ученикам, что они должны делать, чтобы принести ему прибыль и получить с этого комиссию. При этом программу рассылки спама нужно купить самостоятельно. Создать воронку – сайт, который будет засасывать новых адептов, тоже следует сделать за свой счет. А дальше – все, как в былинном Гербалайфе: кому-то повезет, кому-то нет.

И все-таки обещания Силуанова вызвали у меня оптимизм. Они, конечно, не сбудутся, но из них видно, что власть о малом бизнесе не забывает. И хотя бы на словах желает ему добра.

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