20-летняя Пэрис Джексон легла в реабилитационную клинику лечиться от алкоголизма

Единственная дочь Майкла Джексона Пэрис легла в реабилитационную клинику, чтобы побороть свою тягу к спиртному. Накануне представители 20-летней наследницы поп-короля рассказали прессе, что Пэрис сама обратилась в реабилитационный центр из-за стресса и переутомления. Мол, у девушки был тяжелый год, она много работала, и теперь решила «перезарядить батарейки». Однако, как выяснили корреспонденты американского портала Radaronline.com, все гораздо печальнее: Пэрис поместили в клинику лечиться от алкоголизма и связанных с этим психологических проблем.

По словам источников издания, наследница Майкла Джексона легла на реабилитацию еще в середине декабря. Последний раз папарацци сфотографировали девушку на улице 9 декабря: Пэрис выглядела очень бледной, измученной и неухоженной. Друзья и семья уже давно беспокоятся за нее – в ноябре она начала сильно злоупотреблять спиртным и постепенно скатывалась в пропасть. Состояние Пэрис явно вышло из-под контроля, и бойфренд Пэрис, рокер Габриэль Гленн, сказал родственникам юной Джексон, что ей снова нужно лечиться.

- Она не стала встречать с семьей Рождество, она также пропустила семейный отпуск – ее братья Принс и Бланкет отправились в запланированное путешествие по Японии без нее, - рассказал источник из окружения звездной семьи. – Близкие давно обеспокоены ее состоянием.

Друзья уверяют, что с ноября жизнь Пэрис пошла под откос - девушка не могла справиться с тягой к спиртному. Фото: Инстаграм.

Как уверяют друзья девушки, Пэрис не хочет принимать помощь родных. Она старается отгородиться от родственников, и не общается с ними.

- Пэрис сказала, что после 21 года, когда она станет совершеннолетней, она не хочет иметь ничего общего со своей семьей. Она желает жить своей собственной жизнью. Но вместо этого катится под откос, - говорит инсайдер. – Ее затянула рок-н-ролльная среда Лос-Анджелеса. В этой тусовке есть несколько очень плохих людей, которые увлекаются наркотиками, но у них нет денег. Они специально втягивают в свой круг молодых, впечатлительных и богатых девушек. Это никогда не заканчивается благополучно.

Со своими демонами Пэрис борется еще с подросткового возраста. В 17 лет наследница поп-короля неожиданно разоткровенничалась в Инстаграме и призналась, что посещает собрания Анонимных алкоголиков.

За два года до этого, в июне 2013 года, 15-летняя Пэрис была госпитализирована после попытки самоубийства. Дочь Майкла Джексона была доставлена в больницу с израненными запястьями. Пэрис приняла наркотики и перерезала вены кухонным тесаком для разделки мяса после того, как родные не пустили ее на концерт Мэрлина Мэнсона — на следующее утро девочке надо было рано вставать в школу. Адвокат семьи Джексонов тогда в качестве причины попытки суицида назвал тоску по покойному отцу: «Спустя годы после смерти Майкла Пэрис так и не смогла смириться с его потерей».

В последние годы казалось, что жизнь Пэрис вроде бы наладилась.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Еще одним шоком для общества стало интервью Пэрис, в котором она призналась, что в 14 лет подверглась сексуальному насилию.

- Для меня это было очень тяжелое испытание. Я никому об этом не рассказывала, да и сейчас не готова вдаваться в подробности. Это был совершенно незнакомый мне человек, намного старше меня, - призналась девушка в интервью журналу «Rolling Stones».

В последние годы казалось, что жизнь Пэрис вроде бы наладилась. Девушка выглядела здоровой и вполне счастливой. Дочь Майкла Джексона уверенно принялась штурмовать мир моды. В 19 лет Пэрис стала «лицом» марки Шанель, приняв участие в рекламной фотосессии модного дома. Затем девушка снялась для обложки журнала Vogue. У Пэрис удивительное лицо с выразительными голубыми глазами, которое очень нравится фотографам и редакторам глянца. Пэрис охотно приглашали на светские мероприятия и красные дорожки. А в интервью она рассказывала, что мечтает изменить мир моды.

- Я действительно хочу оставить след в мировой моде. Изменить то, как средства массовой информации пропагандируют определенные стереотипные стандарты красоты. Это везде — в каждом журнале, на заставках в телефонах, на билбордах. В социальных сетях на меня подписано много девушек, я хочу стать для них примером, - рассказала Пэрис журналу Vogue.

Пэрис снималась для глянцевых журналов и рекламных кампаний.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Напомним, легендарный поп-король Майкл Джексон оставил после себя трех наследников – мальчиков Принса Майкла, Принса Майкла II (Бланкета) и дочку Пэрис. Старшие дети (Принс Майкл и Пэрис) родились от второго брака музыканта с бывшей медсестрой Дэбби Роу, на которой поп-король женился в ноябре 1996 года, но уже в октябре 1999 года развелся с ней. После расставания пары опеку над малышами получил певец, и с тех пор дети очень редко виделись с матерью.