Звезды «Битвы экстрасенсов»: Пели песни, сидели в тюрьме и зажигали на «Доме-2»

Разоблачения, которые недавно сделал в своем документальном фильме журналист канала «Россия» Борис Соболев, вновь заставили говорить о «Битве экстрасенсов» (ТНТ). В интервью «Комсомолке» Соболев заявил, что никакие это не экстрасенсы, а ряженые мошенники. Так кто же они? И кем были раньше? Есть у этих людей сверхспособности или нет? Очевидно, что никто из них не родился знахарем и не учился в Хогвартсе на мага. Давайте поподробнее изучим биографии некоторых из участников скандального проекта.

Победитель 6-го сезона «Битвы экстрасенсов» Александр Литвин когда-то работал военным врачом, а потом таможенником. Литвин - человек грамотный: у него медицинское, юридическое и управленческое образование. Он умеет грамотно пользоваться полученными знаниями, красиво и грамотно «упаковывать» мысли. Кроме того, как и большинство звезд «Битвы экстрасенсов», он говорит, что хорошая интуиция ему досталась по наследству от предков. «Часто прибегаю к получению информации через сон», - объясняет свои способности Литвин. Сны в данном случае оказываются весьма прибыльными: консультации у Литвина стоят 50 тысяч рублей.

Триумфатор 7-го сезона Алексей Похабов - юрист по образованию, который до «Битвы экстрасенсов» работал диджеем на радио, теперь пишет книги, а на новогодних каникулах проводит семинар на Бали - учит людей зарабатывать. Кстати, именно после 7-го сезона с телепроекта сбежал его теперь уже экс-ведущий Михаил Пореченков. «Мы действительно поверили. А потом мы поняли технологию работы. Ведь существуют люди, которые им подсказывают, которые заключают с ними договоры заранее...» - рассказывал в интервью «Комсомольской правде» Михаил Пореченков о своей работе в «Битве экстрасенсов».

Пахом, он же Сергей Пахомов: - Стать магом есть весомая причина - деньгами обеспечит чертовщина! Фото: Канал ТНТ

Победительница 9-го сезона «Битвы...» Наталья Бантеева не скрывала, что сидела в тюрьме: «За это время я стала авторитетом». Сейчас у «авторитетной» ведуньи свой продюсерский центр, в котором масса направлений - школа магии, курсы по похудению, бизнес-тренинги, линия одежды.

Лучший колдун по итогам 18-го сезона Константин Гецати называет себя потомком аланских магов и утверждает, что умеет общаться с духами. А в недалеком прошлом потомок магов и собеседник духов - всего-навсего врач-уролог.

Звезда «Дома-2» Влад Кадони уверяет, что паранормальные способности ему достались от мамы. Фото: Личный архив

У финалистки 15-го сезона Татьяны Лариной жизнь была поинтереснее: она раньше пела. В ее музыкальной биографии даже есть совместная работа с певицей Зарой (композиция «Спит зима»).

В победительнице 15-го сезона Джулии Ванг Екатерина Гордон с удивлением узнала своего парикмахера. «Джулия Ванг чудесно делала мне волосы…» - вспоминала Гордон.

До участия в 16-м сезоне «Битвы...» Сергей Пахомов (Пахом) снимался в кино, работал арт-директором в глянцевых журналах. После игры в мага он вернулся к привычной творческой жизни - стал художником-постановщиком сериала «Бонус» и фильма «Да и да».

Экс-парикмахер Джулия Ванг так вжилась в образ, что у нее даже выросли рожки. Фото: Личный архив

В последнем сезоне шоу об экстрасенсах победил бывший кавээнщик Тимофей Руденко, который успел засветиться в шоу Comedy Баттл и даже поработать на кладбище - делал памятники. Финалист 11-го сезона Влад Кадони обнаружил в себе «паранормальные способности» после участия в «Доме-2», где тоже был фигурой заметной. А вот 18-летний Никита Турчинов пошел по обратному пути - сначала засветился на «Битве экстрасенсов», а потом уже отправился на «Дом-2».

И это, пожалуй, не случайно - между двумя проектами и впрямь есть что-то общее...