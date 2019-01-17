«По-прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься»: Виктория Дайнеко призналась в любви Алексею Воробьеву

После расставания с супругом Виктория Дайнеко долгое время ничего не рассказывала о своей личной жизни. То ли решила взять паузу после болезненного развода, то ли решила, что личная жизнь на то и личная, чтобы не посвящать в нее поклонников. Поэтому последние очень удивились, когда неделю назад звезда опубликовала селфи вместе с Алексеем Воробьевым, да-да, тем самым экс-возлюбленным, с которым крутила роман 10 лет назад. А потом романтический снимок в экс-«фабриканткой» запостил у себя и певец.

mr.alexsparrow Милая Вика, наша с тобой история никогда не была простой, но всегда была удивительной.

«Всё, что мы делали, мы делали искренне. И любили, и ненавидели, и мечтали быть вместе, и мечтали никогда больше друг друга не видеть. Не знаю какая из этих мечт у нас с тобой сбудется, но мне чертовски интересно, что нам с тобой , или каждому из нас дальше подкинет судьба», — написал певец под снимком, где у него на коленях сидит Виктория.

Он добавил, что их отношения проходят «сквозь года и тысячи миль», а он ценит и бережет «каждый момент», когда ему удавалось быть вместе с Викторией. Воробьев сделал и довольно откровенное заявление. «Твой голос всегда возбуждал во мне желание творить, а твоё тело возбуждало во мне всё остальное», — написал он под фото. Певец признался, что не знает, что их ждет. И закончил свое открытое письмо словом «Целую» и подписью «Твой AV».

Вика же ответила фотографией, где запечатлена вместе с Алексеем в постели и подписью, которым поклонники уже посчитали признанием в любви.

victoriadaineko Есть только один минус...

«Есть только один минус. Континенты вот так не соединить и не объединить в один часовой пояс и поэтому я по прежнему засыпаю, тогда, когда ты только просыпаешься (авторская орфография сохранена)», - подписала она фото.

Надо отметить, что в интервью ранее звезда призналась, что переживает, поскольку не совсем понятно, где им жить. Ведь Алексей много времени проводит в США, а ее карьера связана с Москвой, к тому же ей надо воспитывать трехлетнюю дочь Лидию от бывшего мужа — музыканта Дмитрия Клеймана.

Виктория отметила, что они с Воробьевым «друг другу ничего не обещали», так было и десять, и шесть лет назад, будет так и теперь. При этом экс-участница «Фабрики звезд» призналась, что они с певцом никогда не ругались и даже, расставаясь в 2012 году, не выясняли отношения, а мирно разошлись.