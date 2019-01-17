2019-01-17T15:54:25+03:00
Наука

Американцы собрались летать в космосе на паровозах

Финансируемая NASA компания испытала опытный образец работающего на пару ракетного двигателя
Владимир ЛАГОВСКИЙ
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Космический паровоз изменит суть освоения Солнечной системы, уверяют ученые.Космический паровоз изменит суть освоения Солнечной системы, уверяют ученые.
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- Используя эту технологию, можно добраться до Луны, Цереры, Европы, Титана, Плутона, до любых астероидов - везде, где име.тся вода и относительно малая сила тяжести, - заверил один из разработчиков перспктивной паровой ракеты - Фил Мецгер (Phil Metzger), ученый из Университета Центральной Флориды (University of Central Florida — UCF).

Фил руководит творческим коллективом исследователей и инженеров, которые трудятся в компания Honeybee Robotics. NASA финансирует ее проект World Is Not Enough (WINE) - И Целого Мира Мало (ИЦММ) в вольном переводе на русский. В рамках этого проекта компания испытала на днях экспериментальный космический аппарат с паровым ракетным двигателем. Двигатель создал тягу. Благодаря чему аппарат взлетел.

Аппарат с паровым ракетным двигателем, испытанный в рамках проекта WINE.

Аппарат с паровым ракетным двигателем, испытанный в рамках проекта WINE.

Аппарат взлетает, видна струя пара из сопла.

Аппарат взлетает, видна струя пара из сопла.

Взлету предшествовала операция по добычи «топлива» — то есть, воды из объекта, имитировавшего астероид. Аппарат пробурил грунт, содержащий лед, извлек его, переправил себе на борт, расплавил и вскипятил полученную воду. Образовавшийся пар, вырываясь под давлением из ракетного сопла, поднял аппарат ввысь.

Как отмечают участники проекта WINE, все манипуляции проходили в вакууме — то есть, в условиях, приближенных к космическим.

Участниками проекта WINE движет идея так называемой вечной ракеты — той, которая могла бы не запасаться топливом на все путешествие - взять чуть- чуть, а потом пополнять баки, «заправляясь», что называется по пути.

Космический паровоз как раз и позволяет осуществить столь фантастический, казалось бы, план. По замыслам разработчиков, аппарат, долетевший, к примеру, до пояса астероидов, который находится между орбитами Марса и Юпитера, или до пояса Койпера — астероидов и ледяных глыб, скопившихся за орбитой Плутона, будет время от времени «присаживаться» на тот или иной объект, содержащий водяной лед, бурить и набирать его.

Космические паровозы будут летать от одного астероида к другому.

Космические паровозы будут летать от одного астероида к другому.

Лед — из скважины, изо льда — вода, из воды — пар, от пара — тяга. Мецгер полагает, что подобная технология позволит летать вечно. И предлагает NASA первым делом использовать ее для исследования астероидов и малых планет. Мол, будет весьма экономично — ведь паровые ракетные двигатели дешевле любых других, а добытая по пути вода вообще ничего не стоит.

Конечно, совсем уж без энергетических установок не обойтись. Но энергии потребуется крайне мало — лишь для того, чтобы бурить скважины и кипятить воду. На «паровозы» установят либо солнечные батареи, либо радиоизотопные элементы. А то и ядерные реакторы которые, кстати, очень хорошо кипятят воду на Земле.

А В ЭТО ВРЕМЯ

На паровозах уже летают. Но невысоко и недалеко

Идея паровых ракетных двигателей отнюдь не нова. Одно время казалось, что они позволят даже выйти на орбиту Земли. Ныне известно, реактивная струя пара не способна создать тягу, которая бы позволила ракете достичь комического пространства - носитель получается невероятно громоздким и тяжелым. Но взлететь на паровой ракете можно. Это доказал американский инженер Майкл Хьюз (Mike Hughes). Он сделал ракету сам. И сам же взлетел на ней.

Взлетает паровая ракета с инженером Хьюзом на борту.

Взлетает паровая ракета с инженером Хьюзом на борту.

Ракета Хьюз стартовала в пустыне Мохаве в штате Калифорния, поднялась на 571 метр и опустилась на парашютах. Давление пара при этом составляло 23 атмосферы.

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