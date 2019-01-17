2019-01-17T16:20:28+03:00
Звезды

«Разменяли пятый и шестой десяток, а все равно королевы»: поклонники обсуждают фото Николь Кидман и Шарлиз Терон

Кажется, актрисы решили отменить старение
Ольга АНТОНОВА
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На днях две самые прекрасные блондинки Голливуда запечатлелись вместе, и тем самым, снова заставили говорить о себе поклонниковНа днях две самые прекрасные блондинки Голливуда запечатлелись вместе, и тем самым, снова заставили говорить о себе поклонниковФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Конечно, поклонники понимают, что голливудским звездам приходится прикладывать много усилий, чтобы выглядеть молодо и обворожительно, но Николь Кидман, скажем, настолько стройна и моложава, что в 51 год уверенно снимается в постельных сценах, как было в сериале «Большая, маленькая ложь». А Шарлиз Терон не так давно стала снова главной героиней рекламного ролика культовых духов, где вновь предстала полуобнаженной.

А на днях две самые прекрасные блондинки Голливуда запечатлелись вместе, и тем самым, снова заставили говорить о себе поклонников.

charlizeafricacharlizeafrica
And a huge thank you to my incredible team for pulling this together
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«Две королевы», «Вы самые красивые женщины в мире». Надо отметить, что обе красотки, похоже, не поддаются времени. Шарлиз разменяла пятый десяток, а Кидман – шестой, но обе выглядят ослепительно.

Ранее Терон дала большое интервью журналистам, где рассказала о пока еще не названном фильме Чарльза Рэндольфа о бывшем главе Fox News Роджере Эйлсе, в котором она играет известную журналистку Мегин Келли. Проект посвящен теме домогательств на телевидении. Персонаж Терон – вернее, реальный прототип – также относится к числу женщин, испытавших на себе нежелательный интерес со стороны босса.

«Это будет просто отличная команда людей, отличный сценарий, и, думаю, очень важная история о том, где мы сейчас находимся и куда идем. Речь идет о движении женщин, — сообщила Терон. – Для это было важно подключиться к нему, а также просто очень интересно участвовать в проекте».

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