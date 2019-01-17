Кейт Мосс уже не та: Супермодель отпраздновала 45-летие тихо, но с 30-летним бойфрендом

Когда десять лет назад, супермодель Кейт Мосс праздновала свое 35-летие вечеринка растянулась на четыре дня. Сначала скандальная манекенщица с друзьями «топили лед» в ночном клубе, потом отправились на афтепати в загородний дом представительницы золотой пятерки лучших моделей мира, куда самой именинницы на третий день торжества вызвали «скорую», а ее друзьям полицию.

Причем стражам порядка позвонили соседи, которые уже больше не могли слышать звуков очень громкой вечеринки. Да, вот это были времена! А что же 45-летие?

Супермодель отпраздновала 45-летие тихо, но с 30-летним бойфрендомФото: EAST NEWS

Его Кейт Мосс решила отпраздновать за несколько дней до официального торжества тихо, в кругу друзей. Компанию красавица собрала в ресторане China Tang, где все поднимали бокалы за здоровье именинницы. Приглашение на торжество получили актрисы Сэди Фрост и Лив Тайлер с супругом Дейвом Гарднером, дизайнер Стелла Маккартни и визажист Шарлотт Тилбери. Сама именинница появилась в компании своего давнего возлюбленного Николая фон Бисмарка, который, к слову, младше модели на 15 лет. Врачей не вызывали, гости разошлись домой своим ходом. Даже помощи водителей не потребовалось.

Лив ТайлерФото: EAST NEWS

Снимков с ужина не найти — это одно из главных правил Кейт Мосс, которая просит гостей не фотографировать на ее вечеринках. Лишь Стелле Маккартни удалось снять небольшое видео, которое она опубликовала в Инстаграме. Но и оно получилось чинное и благородное. Эх, Кейт, Кейт. Мы все немного скучаем по шальным 90-м? А ты?