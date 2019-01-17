«Сердцем я до сих пор его люблю»: Виктория Боня призналась, что тоскует по монакскому миллионеру

Виктория Боня рассталась с отцом своей дочери, монакским миллионером Алексом Смерфитом больше двух лет назад, но они вместе воспитывают дочь и даже после расставания смогли остаться друзьями. Более того, как призналась сама модель, в своей трансляции в инстаграме она иногда до сих пор тоскует по экс-возлюбленному.

Сначала Боня рассказала, что раньше относилась к русским мужчинам предвзято, считая, что они не думают о семье и семейных ценностях.

«Алекс меня покорил тем, что сказал: ''Я хочу с тобой состариться''. Мне таких слов никто никогда не говорил», — поделилась звезда. Однако, несмотря на шестилетний роман и совместное проживание в Монте-Карло, пара приняла решение расстаться. Причиной стал разный темперамент Виктории и Алекса.

«Знаете, бывает такое, что человек вам не подходит просто энергетически. Я очень эмоциональный человек и как цветок нуждаюсь в том, чтобы меня боготворили, дарили мне энергию, заботу. Но Алекс не тот человек, который может подойти, просто тебя обнять, поцеловать в шею. За шесть лет совместной жизни такого не было. Только если мы повздорили, он мог подойти, пожалеть, поцеловать. Мы с Алексом разные. Он очень хороший, но очень холодный человек», - сделала выводы Боня.

Однако, длинноногая красавица до сих пор его любит. Как родного человека. «Сердцем я до сих пор его люблю. Но это не то. Поэтому пока я молодая и красивая, я хочу найти того, с кем проживу всю жизнь, с кем у меня будут гореть глаза», — подытожила телеведущая.