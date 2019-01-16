ЦСКА развязал войну со своими фанатами
На самом деле этой войне уже полгода. Все началось, когда хоккейный клуб ЦСКА со старенькой арены на Ленинградке переехал на «ВТБ Арена». Новый ледовый дворец вмещает 12 тысяч зрителей, а кроме того, его купили структуры, близкие к владельцам клуба.
Но активные армейские фанаты были в ярости: как так?! Их перевезли с исторического места! Да еще и в тот ледовый дворец, где играет свои домашние матчи заклятый врага красно-синих - «Спартак».
Руководству клуба нет бы мягко загасить ситуацию, объяснив, что делает и зачем. Но президент клуба Игорь Есмантович на встрече с болельщиками зачем-то начал грубить: «Кто вы такие, чтобы указывать, что нам делать?!».
И началась если не война, то маневры точно. Так называемые активные болельщики ЦСКА - те, кто обеспечивает матчи звуковой поддержкой, объявили бойкот домашних игр своей команды. При этом решили ездить на гостевые матчи. Некоторые из них едут специально, чтобы вывешивать баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба. К примеру, на исторической игре со СКА на «Зенит Арена», где присутствовали 66 тысяч человек, были замечены плакаты со словами «мразь» и «руки прочь от ЦСКА». Рядом с ареной появляются граффити с теми же лозунгами. Самые активные хоккейные оппозиционеры выпустили футболки с буквами ЕЖС. Две последние буквы расшифровываются как «Жадная Свинья».
«Это потому что Есмантович задрал цены на абонементы! - объясняет фанат ЦСКА Максим. - Ну и пусть теперь сидят на этой арене, как в театре!» Насчет «как в театре» - во многом справедливо. С тех пор, как трибуны покинули активные фанаты, на стадионе стало необычно тихо для хоккея. Зато посещаемость матчей армейцев взлетела. Год назад на игры ходило в среднем 3900 человек, а сейчас в среднем 7 тысяч.
Словом, все шло не так уж и плохо, пока Игорь Есмантович не обиделся на очередной баннер и не закрыл сектор ЦСКА на выездных матчах. Война вышла на новый уровень. Но вот парадокс: пока идет битва на трибунах, ЦСКА побеждает на хоккейной площадке.
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