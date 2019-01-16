2019-01-17T02:51:35+03:00
Спорт

ЦСКА развязал войну со своими фанатами

Армейский хоккейный клуб закрыл свои сектора на трибунах гостевых матчей
Андрей ВДОВИН@av_esq
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Так называемые активные болельщики ЦСКА - те, кто обеспечивает матчи звуковой поддержкой, объявили бойкот домашних игр своей команды. Фото: Елена Руско/ТАССТак называемые активные болельщики ЦСКА - те, кто обеспечивает матчи звуковой поддержкой, объявили бойкот домашних игр своей команды. Фото: Елена Руско/ТАСС
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На самом деле этой войне уже полгода. Все началось, когда хоккейный клуб ЦСКА со старенькой арены на Ленинградке переехал на «ВТБ Арена». Новый ледовый дворец вмещает 12 тысяч зрителей, а кроме того, его купили структуры, близкие к владельцам клуба.

Но активные армейские фанаты были в ярости: как так?! Их перевезли с исторического места! Да еще и в тот ледовый дворец, где играет свои домашние матчи заклятый врага красно-синих - «Спартак».

Руководству клуба нет бы мягко загасить ситуацию, объяснив, что делает и зачем. Но президент клуба Игорь Есмантович на встрече с болельщиками зачем-то начал грубить: «Кто вы такие, чтобы указывать, что нам делать?!».

И началась если не война, то маневры точно. Так называемые активные болельщики ЦСКА - те, кто обеспечивает матчи звуковой поддержкой, объявили бойкот домашних игр своей команды. При этом решили ездить на гостевые матчи. Некоторые из них едут специально, чтобы вывешивать баннеры с оскорблениями в адрес руководства клуба. К примеру, на исторической игре со СКА на «Зенит Арена», где присутствовали 66 тысяч человек, были замечены плакаты со словами «мразь» и «руки прочь от ЦСКА». Рядом с ареной появляются граффити с теми же лозунгами. Самые активные хоккейные оппозиционеры выпустили футболки с буквами ЕЖС. Две последние буквы расшифровываются как «Жадная Свинья».

«Это потому что Есмантович задрал цены на абонементы! - объясняет фанат ЦСКА Максим. - Ну и пусть теперь сидят на этой арене, как в театре!» Насчет «как в театре» - во многом справедливо. С тех пор, как трибуны покинули активные фанаты, на стадионе стало необычно тихо для хоккея. Зато посещаемость матчей армейцев взлетела. Год назад на игры ходило в среднем 3900 человек, а сейчас в среднем 7 тысяч.

Словом, все шло не так уж и плохо, пока Игорь Есмантович не обиделся на очередной баннер и не закрыл сектор ЦСКА на выездных матчах. Война вышла на новый уровень. Но вот парадокс: пока идет битва на трибунах, ЦСКА побеждает на хоккейной площадке.

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