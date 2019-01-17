«Россети» подписали меморандум о сотрудничестве с энергетиками Сербии

В четверг 17 января в Белграде проходит официальный визит Президента России Владимира Путина в Сербию. Одним из мероприятий в программе визита стало подписание меморандума российско-сербского сотрудничества в области развития инноваций в электроэнергетике. Подписи под документом поставили генеральный директор компании «Россети» Павел Ливинский и министр инноваций и технологического развития Сербии Ненад Попович. В церемонии также принял участие спецпредставитель Президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области электроэнергетики Сергей Шматко.

В меморандуме перечислены ключевые направления, по которым будет идти взаимодействие двух стран в области развития инноваций в электросетевом комплексе. В частности, стороны договорились вместе разрабатывать инновационные продукты с применением цифровых технологий, взаимодействовать в области проектирования и модернизации энергосистем, внедрения интеллектуальных систем управления распределительными сетями. Кроме того, в планах совместные исследования и обмен опытом. «Россети» рассматривают возможность поработать над развитием электросетей Сербии.

- «Россети» активно работают над цифровой трансформацией электроэнергетики. Аналогичные цели ставит и Сербия. Опираясь на опыт друг друга, государства намерены вместе развивать электросетевые комплексы Российской Федерации и Республики Сербии, а также совместно выводить новые технологические решения на рынки третьих стран, - прокомментировал глава «Россетей» Павел Ливинский.