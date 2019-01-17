Кудрин сообщил, когда российская экономика может попасть в пятерку крупнейших в мире

По словам Алексея Кудрина, добиться 3% годового роста ВВП - задача тяжелая. И одних национальных проектов для достижения таких темпов недостаточно. А без этого в пятерку, увы, не попасть.

Также, Кудрин подчеркнул, что в ближайшем будущем трудовые ресурсы будут сокращаться.

- Тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал их недостаток, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов, - объяснил глава Счетной палаты.

Наиважнейшим фактором для нашей страны, по его мнению, будет являться доверие к власти.

- Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности, – констатирует Кудрин.

Стоит отметить, что ранее Глава Счетной палаты призывал сократить влияние государства в сфере экономики. Он считает необходимым увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов. Кроме того, Кудрин отметил, что Россия должна снизить напряжение в отношениях с другими странами. Если же санкции будут наращиваться, то цели, поставленные президентом, окажутся практически неосуществимыми.