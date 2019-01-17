2019-01-17T14:36:18+03:00
Экономика

Кудрин сообщил, когда российская экономика может попасть в пятерку крупнейших в мире

Глава Счетной палаты выступил с заявлением на Гайдаровском форуме
Анна ГЕВОРКЯН
Поделиться:
Комментарии: comments15
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин.Фото: Артем КИЛЬКИН
Изменить размер текста:

По словам Алексея Кудрина, добиться 3% годового роста ВВП - задача тяжелая. И одних национальных проектов для достижения таких темпов недостаточно. А без этого в пятерку, увы, не попасть.

Также, Кудрин подчеркнул, что в ближайшем будущем трудовые ресурсы будут сокращаться.

- Тот поток мигрантов, который в предыдущие годы закрывал их недостаток, он не будет таким, как сейчас. Тем более у нас не растут реальные доходы населения, девальвация тоже оттолкнула мигрантов, - объяснил глава Счетной палаты.

Наиважнейшим фактором для нашей страны, по его мнению, будет являться доверие к власти.

- Достижения зависят в целом от политики, от ее последовательности, – констатирует Кудрин.

Стоит отметить, что ранее Глава Счетной палаты призывал сократить влияние государства в сфере экономики. Он считает необходимым увеличить полномочия регионов и передать им во владение часть земельных ресурсов. Кроме того, Кудрин отметил, что Россия должна снизить напряжение в отношениях с другими странами. Если же санкции будут наращиваться, то цели, поставленные президентом, окажутся практически неосуществимыми.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов: Справимся, если будем работать вместе с соседями
Самый молодой региональный руководитель в России, глава западного эксклава рассказал о привлекательном балтийском офшоре и планах удвоить торговлю с Беларусью
Новости 24
Путин прибыл в Белград
Хакеры выложили в сеть базу данных с 773 миллионами почтовых адресов и 22 миллионами паролей
В Киеве ответили на вопрос о встрече Собчак с Порошенко
В Москве полицейские задержали подозреваемого в похищении 235 тележек из супермаркета
Кофейные деревья могут погибнуть из-за изменения климата
Ученые нашли способ улучшить память и работу мозга
Нурмагомедов не планирует реванш с Макгрегором
Верховная рада приняла закон о юрисдикции религиозных приходов
Нарышкин обвинил Великобританию в уничтожении улик по делу Скрипалей
Убийцам казахстанского фигуриста Дениса Тена вынесли приговор
В Госдуме объяснили, почему России стоит отказаться от взносов в ПАСЕ
Премьер-министр Греции Алексис Ципрас заручился доверием парламента
Йоханнес Бе стал первым в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Рупольдинге
Умер Борис Соколов - последний фронтовой кинооператор
США хотят разместить системы ПРО в космосе
МИД РФ: нынешняя избирательная кампания на Украине может стать самой грязной за всю историю страны
Собчак объяснила поездку в Киев
В Испании спасатели третий день ищут упавшего в колодец ребенка
Умер продюсер «Дозоров» и «Высоцкого» Алексей Кублицкий