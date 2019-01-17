2019-01-17T14:47:48+03:00
Дом. Семья

Боня, Рыжик, Рэкс: в России названы самые популярные клички и породы питомцев в 2018 года

Большинство россиян неравнодушны к кошкам и собакам «дворянской» породы
Екатерина СВИНОВА
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Названы самые популярные клички и породы кошек и собак в 2018 году.Названы самые популярные клички и породы кошек и собак в 2018 году.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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Специалисты опубликовали рейтинг самых популярных у россиян кличек и пород домашних животных в 2018 году. Список составлен на основе аналитики анкет, заполненных пользователями портала.

При выборе клички для своего мурлыкающего питомца, россияне отдают предпочтение в первую очередь таким традиционным кличкам как: Барсик, Муся, Семен, Василий и Рыжик. Топ популярных кличек для собак возглавляют: Боня, Джесси, Арчи, Рэкс и Джек, сообщают специалисты проекта Mail.ru.Питомцы.

Как показало исследование, модная порода не является ключевым фактором в выборе домашнего любимца. Так, количество беспородных кошек проживающих у россиян составляет — 46%, а собак — 32%.

Почти половина домашних кошек в России - беспородные &quot;васьки&quot; и &quot;мурки&quot;. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Почти половина домашних кошек в России - беспородные "васьки" и "мурки".Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Впрочем, в списке популярных среди россиян пород собак и кошек также имеются свои звезды. Первую строчку собачьего рейтинга занимают йоркширские терьеры, которые живут у 8% заводчиков. За ними следуют немецкие овчарки и чихуахуа проживающие у 5% населения. Третью строчку делят лабрадоры-ретриверы и таксы - 4%.

Стоит отметить, что 43% жителей страны предпочитают держать у себя дома мелкие породы собак. Чуть больше трети, а именно 31% сделали свой выбор в пользу пород средних размеров. Крупные собаки пользуются наименьшим спросом — 26%.

Большинство россиян отдают предпочтение собакам мелких пород, в фаворитах здесь йоркширские терьеры. Фото: Евгения ГУСЕВА

Большинство россиян отдают предпочтение собакам мелких пород, в фаворитах здесь йоркширские терьеры.Фото: Евгения ГУСЕВА

Заводчики породистых кошек тяготеют к практичности, поэтому чаще всего выбирают британских короткошерстных, питомцев - не требующих какого - то сложного ухода. Так, у 8 % россиян проживают британцы, за которыми следуют шотландские вислоухие, которых насчитывается в домах по всей стране около 5%. Примерно 3% жителей России завели у себя популярных нынче мейн-кунов. Не практичные длинношерстные персидские и сибирские кошки живут у 2% россиян..

Отметим, лидеры мировых держав также весьма не равнодушны к питомцам. К примеру у президента России Владимира Путина проживает собака Юмэ породы акита-ину, её подарил губернатор северной японской префектуры Акита Норихисом Сатакэ. А вот у президента Чешской Республики Милоша Земана есть собака породы охотничьей - ретривер. Дарси, так кличут пса, жена президента Ивана Земанова назвала в честь героя книги Джейн Остин “Гордость и предубеждение”.

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