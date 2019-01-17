Логинов «застрелил» надежды на «золото»

Лучший на данный момент биатлонист России Александр Логинов не смог второй раз подряд победить в спринтерской гонке Кубка мира, финишировав 5-м. В Рупольдинге он промахнулся один раз, и этот смазанный выстрел лишил его медали, а возможно и победы. Но может, оно и к лучшему, Логинова хотя бы на несколько дней оставят в покое. Ведь всю предыдущую неделю Александра после его победы в Оберхофе обсуждали абсолютно весь биатлонный мир.

«Уважение к Логинову равно нулю»

И многие из них требовали крови российского биатлониста. После первого в карьере «золота» Логинова соперники его не поздравляли. Больше всех был недоволен именитый Мартен Фуркад: «Я не рад, что Логинов побеждает. Я уважаю то, что ему позволено выступать. Но я не буду уважать его самого из-за допинга. Он так и не принес извинений Для меня это позор». Швед Себастьян Самуэлльсон тоже был суров и требовал от Логинова извинений: «Здесь нет места тем, кого ловят на ЭПО. Но если человек показывает, что сожалеет о том, что сделал, то будет легче доверять ему в будущем». Чешский биатлонист Ондржей Моравец был еще более категоричен: «Уважение между Логиновым и остальными равно нулю».

Истерика «мир против одного Логинова» захватила весь биатлон. И чем дальше, тем больше это напоминало травлю. Александр держался как всегда невозмутимо. Но на трассе в Рупольдинге дрогнул и промахнулся в идеальных условиях. На финише Логинова и победителя Йоханнеса Бе разделили 26 секунд. Это примерно и есть цена одного неудачного выстрела.

Почему Фуркад так не любит Александра

Все дело в допинге. В 2013 году проба Логинова показалась подозрительной, и через год ее проверили еще раз. Нашли следы эритропоэтина (сокращенно ЭПО), и дисквалифицировали на два года. Александр «отсидел» их, и вернулся. Но биатлонный мир помнил на чем попался русский биатлонист.

Эритропоэтин обогащает кровь ксилородом и повышает выносливость. Три буквы «ЭПО» - считается самым грубым допингом, использовать его, значит цинично нарушать все возможные правила. Было бы что-то другое, Фуркад и остальные были бы более терпимыми. А теперь они ждут от Александра признания вины, раскаяния и извинений.

Мутное дело

И до сих под не дождутся. Почему? Допинговая история Логинова - до сих пор мутная и непонятная. Сам он подчеркнуто не комментирует ее, и не просит прощения. Хотя бы потому, что похоже не чувствует своей вины. А вокруг российского биатлона ходит несколько конспирологических теорий. По одной из них, тогда еще молодой спортсмен Александр Логинов сам не ведал, что ему колят нечто запрещенное.

Некоторые иностранцы так и думают. Например, норвежский биатлонист Ветле-Сьястад Кристиансен. «Логинов не знает и половины из того, что принимал, - заявил Кристиансен на данях. - Наверное, в случившемся с ним замешаны тренеры или кто-то выше. Кто угодно из его окружения мог попросить принять. Он считал, что все хорошо, но это не так. Вижу, как ему трудно во время гонок, хотя я тоже злюсь, но все же мне жаль его».

По второй версии - попался не Логинов, а кто-то из больших звезд, но чтобы его прикрыть, сдали молодого атлета. Пока сам Александр молчит, вокруг него и дальше будет бушевать вихри ненависти. Вопрос только в том, мотивируют ли они его или выматывают нервы.

Результаты спринтерской гонки в Рупольдинге.

1. Йоханнес Бе (Норвегия). 2. Тарьей Бе (Норвегия). 3. Бенедикт Долль (Германия). 4.Мартен Фуркад (Франция). 5. Александр Логинов (Россия)