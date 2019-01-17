2019-01-17T16:40:15+03:00
Общество

Причина смерти Алексея Кублицкого: у продюсера "Дозора" оторвался тромб

Он внезапно скончался в своей квартире в Москве
Ольга ЛИБГАРДТ
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Продюсер и сценарист Алексей Кублицкий.Продюсер и сценарист Алексей Кублицкий.Фото: YouTube
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Продюсер фильмов "Ночной дозор", "Дневной дозор", "Высоцкий: спасибо, что живой", "Млечный путь", "Ирония судьбы. Продолжение" мог умереть из-за оторвавшегося тромба. Алексей Кублицкий неожиданно скончался в российской столице.

Tочную причину cмерти 46-летнего кинематографиста установит вскрытие, передает "Блокнот Волгоград". Алексей Кублицкий будет похоронен в родном Волгограде 19 января.

Друзья и знакомые говорят, что Алексей был очень скромным и добрым человеком. Никогда не отказывал в помощи тем, кто к нему обращался. Он очень редко давал интервью, никогда не распространялся о личной жизни. "Мне неинтересно тратиться на публичность", - говорил Кублицкий.

В 16 лет после окончания школы в Волгограде он уехал в Москву. Поступил на телевизионное отделение факультета журналистики МГУ. Но заниматься чистой журналистикой не хотел. Гораздо больше его интересовало кино.

Он начинал с самых низов - ходил в помощниках, потом был ассистентом режиссера, видеоинженером. "Когда в жизни ты хочешь заниматься только тем, чем реально хочешь заниматься, то рано или поздно у тебя это получится", - завлял продюсер.

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