2019-01-17T17:13:23+03:00
Звезды

Полуголые девушки исполнили тверк в клипе City Girls и Карди Би

Десятки танцовщиц в разных позах исступленно трясут пышными формами
Ольга ЛИБГАРДТ
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Ролик опубликован на YouTube. За несколько часов ролик посмотрели миллионы пользователейРолик опубликован на YouTube. За несколько часов ролик посмотрели миллионы пользователейФото: скриншот видео
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Американская хип-хоп-певица Карди Би и рэп-дуэт City Girls выпустили клип на песню Twerk. Специально для него отобрали лучших в мире танцовщиц тверка.

Ролик опубликован на YouTube. За несколько часов роли посмотрели миллионы пользователей.

В музыкальном видео десятки танцовщиц в разных позах исполняют тверк. Роскошные девушки с пышными формамии исполняют тверк, сидя на шпагате, стоя на голове, лежа на спине. Они делают это на яхте, на песке, на шесте, в воде и просто на улице.

Десятки красоток тверкали в разных позах.

Композиция Twerk вошла в последний альбом City Girls под названием Girl Code. Релиз пластинки состоялся в ноябре 2018 года.

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City Girls - дуэт из Майами. Он знаком многим по хиту Дрейка "In My Feelings". Рэперши Кэриша и Джатавия дружат с детства. Правда, сейчас Джатавия сидит в тюрьме за мошенничество с кредитными картами.

Белкалис Альманзар, более известная под псевдонимом Карди Би, до начала музыкальной карьеры работала стриптизершей в ночном клубе. В многочисленных интервью она не раз упоминала о своих "сильных отношениях" с Богом, часто заявляя, что она напрямую общается с Богом.

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21 августа 2018 года на церемонии MTV Video Music Awards Карди Би получила 12 номинаций и победила в категориях "Лучший новый исполнитель" и "Лучшая песня лета" за композицию "I like It". По итогам 2018 года Карди Би вошла в рейтинг звезд, пользующихся наибольшей популярностью у пользователей, составленный ресурсом Pornhub. Посетители сайта упоминали в своих поисковых запросах имя Карди Би 12,7 миллиона раз.

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