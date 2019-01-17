2019-01-17T16:40:15+03:00
Общество

Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов назначил новых председателей шести городских комитетов

Эксперты отмечают новые принципы кадровой политики в Правительстве северной столицы
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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В городской администрации Санкт-Петербурга продолжается обновление кадров. Временно исполняющий обязанности губернатора Александр Беглов назначил новых руководителей еще шести городских комитетов.

Так Комитет по экономической политике и стратегическому планированию возглавил Валерий Москаленко. 45-летний специалист работает в комитете с 2002 года, а с 2013-го занимал в нем пост первого заместителя председателя. Москаленко - действительный государственный советник Санкт-Петербурга 1 класса, в 2018 году получил сертификат по программе Высшего уровня резерва управленческих кадров ВШГУ РАНХиГС.

Председателем Комитета по промышленной политике и инновациям Санкт-Петербурга стал Юрий Калабин. Последние два года он трудился гендиректором одного из дочерних предприятий РЖД, до этого был на руководящих постах в крупных частных компаниях федерального масштаба.

Коренной петербуржец Роман Голованов назначен председателем городского Комитета по инвестициям. Специфику работы ведомства Голованов знает не понаслышке, в комитете он работает с 2008 года.

На пост главы Комитета имущественных отношений заступает опытный управленец Валерий Калугин. Ранее он возглавлял Комитет по земельным ресурсам и землеустройству Санкт-Петербурга, с 1994 года пройдя в нем путь от ведущего специалиста до председателя.

Кандидат медицинских наук, подполковник медицинской службы запаса Дмитрий Лисовец назначен председателем Комитета по здравоохранению города. С 2006 года он работал заместителем главврача городской больницы №40 Санкт-Петербурга.

Председателем Комитета территориального развития Санкт-Петербурга назначен 43-летний Александр Бельский. Человек с экономическим образованием, работал на Ленинградском судостроительном заводе «Северная верфь», затем - в частных компаниях. С 2014 года занимал пост главы города Сестрорецк.

Первые кадровые шаги Александра Беглова эксперты оценивают более чем позитивно.

- Это уже вторая серия назначений на этой неделе, - напоминает директор Института новейших государств Алексей Мартынов. - Два дня назад первые четыре комитета возглавили женщины, коренные петербурженки («Комсомолка» об этом писала, среди них - победительница конкурса «Лидеры России» Юлия Аблец и олимпийская чемпионка по легкой атлетике Наталья Антюх, - Авт.). Александр Беглов продемонстрировал новые принципы формирования Правительства Санкт-Петербурга. Он делает акцент на возвращение профессионалов, лучших кадров, которые должны обеспечить кадровое развитие Санкт-Петербурга и как города, и как субъекта РФ - в экономическом и социальном плане. Сегодня мы видим, что ври губернатора укрепил мощными кадрами экономический блок правительства города. Не открою большого секрета, если скажу, что в последние годы Санкт-Петербург по большому счету стагнировал в своем развитии. Особенно на фоне успехов Москвы, которая сделала большой рывок вперед, превратившись в один из самых развитых европейских городов. Петербург пока отстает. Но мне видится, что при новом кадровом подходе непременно будет позитивный результат.

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