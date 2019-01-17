Дана Борисова без груди и влюбленная Собчак: звезды показали себя молодыми и счастливыми

Инстаграмы давно стали частью жизни и работы звезд кино и сцены. Многие там афиши размечают, многие зарабатывают на рекламе всего на свете. А кто-то просто дурачится. На этот раз знаменитостей засосал флешмоб «10yearschallenge». Началось все с артистов западных, перекатилось на наших.

Показать себя 10-летней давности решил Алексей Воробьев. Певец за пару дней до своего 31-летия тряхнул «стариной». Вот каким он милым был. За это время артист успел попасть в таинственную аварию в США и войти в список 100 самых сексуальных мужчин мира, где первые места заняли азиаты

mr.alexsparrow 10yearchallenge This is my 2009vs2019

Фанаты 42-летней Даны Борисовой, последнее десятилетие которой полно боли и страданий из-за зависимостей, с ее подачи вспомнили, какой она была в 32 года. У блондинки не было ее сегодняшней силиконовой груди. А сейчас есть. Как было лучше, до или после?

danaborisova_official 10yearchallenge подхватила

Николай Расторгуев, сам того не ведая, стал участником флешмоба. Он тоже выложил свое ретрофото. Там, конечно, побольше, чем 10 лет (дело было в 90-е). Ведь его несменяемый продюсер Игорь Матвиенко еще с кудрявой шевелюрой. Смотрится как совершенно другой человек, согласитесь! Расторгуеву сегодня 61 год, а Матвиенко — 58.

nvrastorguev Обнаружил старое фото, которое было сделано, на сколько я помню, в 1990-м году

35-летняя Ксения Собчак решила показать себя влюбленную. «В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно», - подписала архивную карточку журналистка. Интересно, речь о влюбленности в кого? В словах экс-кандидата в президенты РФ прослеживается какая-то бесконечная тоска. Может, это связано с тем, что отношения с мужем стали другими?

xenia_sobchak В 27 я была счастлива и влюблена. И даже на работе это было видно)))))

Илья Лагутенко, культовый рокер, показал как поменялись его предпочтения головных уборов. В 40 лет музыкант любил шляпы. В 50 он перешел на кепки.

mumiytroll На смену кепке пришла шляпа

Теле- и радиоведущая Ольга Шелест в свои 41 год тоже решила напомнить всем, что мало чем отличается от версии самой себя 10-летней давности. Цвет волос, да.

olgashelest Жизнь такая штука - полоса чёрная, полоса белая

64-летняя Лайма Вайкуле, легендарная советская и латвийская певица тоже решила похулиганить с этим флешмобом. Только разницу сделала не в 10, а в 30 лет. Изменилась артистка, что уж.

https://www.facebook.com/JurmalaRandevu/photos/a.1085703651505113/2483521908389940/?type=3&theater

Подопечная Максима Фадеева, молодая мама и рыжая бестия Юлия Савичева лишний раз подчеркнула, что женственная прическа ей идет куда больше. И так веснушек разве что перестала стесняться.

yuliasavicheva Привет всем! Как-то так Решила поучаствовать

31-летняя Виктория Дайнеко убила сразу двух зайцев, напомнив, как выглядела не только она, но и Лайсян Утяшева. На фото одной 21 год, второй 23 года. Узнать можно, но жена Павла Воли удивительно похорошела в браке.

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Когда нечем заняться, народ открывает соцсети. Звезды тоже люди. Иногда скука доводит до того, что разного рода знаменитости начинают участвовать во всяких массовых акциях в Инстаграме. Их зовут челленджами или флешмобами. Это когда все делают одно и то же ради привлечения внимания к какой-то проблеме или просто так (подробности)