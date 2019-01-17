Содрали хиджаб и кормят свининой: В США без причины арестовали иранскую журналистку

Телеведущая иранского государственного телеканала Press TV Марзие Хашеми была арестована, как только прилетела в США. Информационное агентство ISNA сообщает, что женщину задержали без причины в Сент-Луисе, куда она прилетела, чтобы навестить больного брата. Сама Марзие - гражданка США. Она родилась в Новом Орлеане под именем Мелани Франклин.

Руководству телеканала пояснили, что телеведущая сейчас находится в центре допросов ФБР. Более двух суток ее родные не могут как следует с ней поговорить. Во время краткого телефонного разговора Марзие сказала, что никаких обвинений ей предъявлено не было. Однако обращаются с ней, как с преступницей: заставили снять хиджаб и надели на руки и ноги наручники. Журналистке также не дают молиться и не предоставляют халяльной еды (продукты, употребление которых разрешено в исламе).

РЕАКЦИЯ НА АРЕСТ

Министр иностранных дел страны Джавад Зариф осудил этот арест. По словам дипломата, это настоящее «покушение на свободу слова». Пользователи социальных сетей уже запустили посты с хэштегами #FreeMarziehHashemi и #Pray4MarziehHashemi.

В интервью иранскому информагентству «Мехр» бывший офицер ЦРУ Роберт Стил сказал: «Я знаю эту женщину. Мы организовывали кампанию, связанную с реформой избирательного процесса в Соединенных Штатах. Ее арест сильно ударит по Дональду Трампу, который нуждается в поддержке чернокожих американцев. Ведь эту женщину очень уважали в афроамериканской среде».

ЭТО НАСТОЯЩЕЕ ИЗДЕВАТЕЛЬСТВО

Ливанская журналистка Марва Осман считает, что ФБР похитили ее коллегу.

- Запрет на хиджаб показался им недостаточным унижением, и они разрешили ей ходить только в футболке. Кроме того, ей предлагали только свинину - даже в хлебе отказывали. Дочь Хашеми сказала, что единственной едой, которую мать ела за последние два дня, была пачка печенья, - рассказала Осман. - Соединенные Штаты, которые так любят напоминать всем вокруг о правах человека, свободе слова и плюрализме мнений, показали миру свое истинное лицо, похитив Марзие. Мало того, что ФБР незаконно удерживает человека без предъявления каких-либо обвинений, они еще и издеваются над ней.