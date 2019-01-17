Волочкова вернулась в Россию из-за больного отца

В начале января Анастасия Волочкова, отдыхая на Мальдивах, написала в шутку в Инстаграме, что хотела бы остаться жить на острове. Мол, она там для своей дочки готова и школу подыскать.

-Хочу сообщить, что я решила остаться жить на Мальдивах. И отсюда теперь буду перелеты осуществлять по творческой необходимости,— пошутила Волочкова в своём Инстаграме.

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Однако сегодня артистка уже была замечена в России.

Как объяснила звезда, она не может позволить себе ПМЖ на Мальдивах, поскольку ее больному отцу, проживающему в Санкт-Петербурге, необходим уход.

volochkova_art А тем временем Ариша и бабушка в гостях у моего папы

- Это моя боль,-призналась «КП» балерина.-Сейчас я нашла папе сиделку, все хорошо. Но ещё недавно он по вине своей молодой жены жил в жутких условиях, а я об этом не знала. Лена (так зовут супругу отца Волочковой -Ред.) лишь брала деньги, которые я перечисляла отцу, тратила их на свои нужды и на своих собак.

К моему приезду она убиралась в квартире, создавала вид заботливой жены. А когда я уезжала, она больше ухаживала за своими животными, чем за моим отцом, перенесшим много лет назад инсульт. Слава Богу сейчас папа под присмотром хороших людей. Несмотря на то, что он ушёл из семьи, когда я была маленькой, я всегда помогала и буду помогать своему отцу. Пока я была на Мальдивах, папу навестила моя мама и моя дочка Ариша. Теперь и я буду за ним приглядывать.

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