2019-01-17T18:22:43+03:00
Общество

«Россия» обновляет меню бортового питания на дальневосточных рейсах

Дальневосточные рейсы «России» начали комплектоваться блюдами в соответствии с новым меню бортового питания
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В ходе разработки обновленного меню «дочки» «Аэрофлота» — авиакомпании «Россия» — командой поваров были учтены вкусы и предпочтения пассажиров. Особый акцент был сделан на здоровом питании и экологически чистых дальневосточных продуктах: лососе, нерке, креветках, кальмарах, крабах и осьминогах. Так, пассажирам бизнес-класса на выбор предлагаются: крудите с сырным соусом, севиче из краба и авокадо, тажин из курицы с медовыми грушами, креветка, запеченная с крабом и говядина в соусе якитори.

Одними из первых попробовать блюда из нового меню смогли пассажиры рейсов Магадан — Москва. В начале января «дочкой» «Аэрофлота» на рейсах из Магадана был расширен ассортимент горячего питания для бизнес-класса. В него вошли гратен из картофеля, форель-гриль, паровая семга, мясные, рыбные и овощные блюда на гриле, новые виды пирожных с муссом и с желе. В качестве горячего пассажирам «эконома» предлагают новое блюдо — куриная грудка по-тайски.

С 16 января на рейсах из Хабаровска пассажиры «бизнеса» смогут попробовать на борту балык кеты холодного копчения, палтуса холодного копчения, слабосолёную икру кеты, а также семгу в соусе терияки. В состав горячих блюд пассажиров экономического класса войдет курица по-сычуаньски, аджапсандал с говядиной и кета под маринадом.

На рейсах из Владивостока питание обновится 21 января. В состав закуски для пассажиров бизнес-класса теперь войдут палтус, нерка, копченый осьминог, отварной кальмар и жареные креветки; в числе горячих блюд будет предложена нерка в устричном соусе, а в качестве гарнира к мясу можно будет попробовать жареный папоротник с овощами. Для пассажиров эконом-класса в горячее блюдо добавлена нотка пикантности в виде софрито (итальянская пассеровка), кроме того, пассажиры смогут оценить пикантную кету, приготовленную по особому рецепту.

Рыбная продукция Дальнего Востока традиционно славится качеством и особенностями вкуса. В закусках, основных блюдах и десертах используются исключительно высококачественные натуральные продукты, которые раскрывают удивительные вкусовые вариации нового меню. Обновление питания проводится в рамках программы авиакомпании «Россия» по улучшению сервиса, предоставляемого пассажирам на борту. Например, лайнеры авиакомпании оснащены мобильными стриминговыми серверами SIFES, которые позволяют пассажирам подключать личные гаджеты к внутренней сети Wi-Fi, где они могут найти развлекательный контент. Юным пассажирам авиакомпании «Россия» на борту начали выдавать новые дорожные наборы, которые включают наклейки с возможностью дополненной реальности. Для удобства пассажиров класса бизнес были введены дорожные наборы.

С 2018 года авиакомпания «Россия» присоединилась к программе «плоских» тарифов, что позволило существенно увеличить общий объем перевозок пассажиров на Дальний Восток. Программа «плоских» тарифов – инициатива «Аэрофлота», поддержанная Президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным. Это единые тарифы с фиксированной ценой, которые не зависят от даты приобретения билета. Воспользоваться «плоскими» тарифами может любой пассажир, независимо от возраста и региона проживания. Программа осуществляется «Аэрофлотом» с 2015 года. «Плоские» тарифы действуют на рейсах «России» из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан.

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