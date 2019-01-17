Загадки древней цивилизации проявились на улицах Полевского

Музеи Полевского, как многих других городов-спутников, скрывают за своими стенами истории, которыми можно и нужно гордиться. В своей невероятности ничем не уступают выдуманными мирам Гарри Поттера или Властелина Колец, но бо льшая часть историй, которые хранят в себе предметы искусства и быта, не знакомы местным жителям, несмотря на то, что двери музеев открыты для посетителей.

Следы других цивилизаций, существующей на этой земле тысячи лет назад, древние оставленные города, деревянные крепости-механизмы, клады и сокровища, оставленные древними людьми и тайные идолы иткульской культуры теперь можно изучать, просто прогуливаясь по городу.

Иткульские птицы. Фото: Дмитрий Чабанов

Авторами проекта стала екатеринбургская команда Spektr. Совместно с Русской медной компанией (РМК) и Администрацией Полевского городского округа, команда авторов и художников, при помощи художественной росписи, которая несет не только декоративную, но и просветительскую функцию. Этот проект – новый подход к оформлению городского пространства и возможность интересно показать идентичность города за счет его истории, просто вынеся на городские улицы ценные артефакты, находки истории, которые сегодня закрыты в стенах музеев.

Сегодня на улицах Полевского появились объемные реалистичные изображения 6 исторических артефактов, воссозданные профессиональными художниками, каждый из которых сопровожден текстовым описанием. Со временем авторы проекта планируют добавить ссылки на онлайн ресурсы с подробной историей каждого из объектов, чтобы изучение местных реликвий стало еще доступнее.

Авторами проекта, реализованного в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", стала екатеринбургская команда Spektr. Автор фотографий - Дмитрий Чабанов

МИНЕРАЛЫ

Продемонстрированы образцы, найденные на территории Гумешевского рудника, благодаря которому и был основан Полевской.

Горы всегда привлекали людей загадками своих недр. Невероятные цвета и причудливые переливы камня, извлекаемого из глубин, завораживают и манят до сих пор. Мы хотим, чтобы люди не теряли это очарование и продолжали помнить, что камни - не только ресурс, но и маленькое чудо. Каждый минерал - это свидетель зарождения нашей планеты - частичка самых первых звезд. .Авторами проекта, реализованного в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", стала екатеринбургская команда Spektr. Автор фотографий - Дмитрий Чабанов

Продемонстрированы образцы, найденные на территории Гумешевского рудника, благодаря которому и был основан Полевской. Фото: Дмитрий Чабанов

ИТКУЛЬСКИЕ ПТИЦЫ

С самых первых дней колонизации Урала, поселенцы наталкивались на следы совершенно другой цивилизации, жившей на этой земле за тысячи лет до их. Сегодня эту цивилизацию пристально изучают ученые, пытаясь разгадать оставленные ею артефакты. В 1940-м году этих идолов нашли самые простые школьники, обнаружившие тайное святилище на Азов-горе. Никто не мог ожидать, что простая игра в поиски выдуманных сокровищ, станет обретением настоящего клада. Ученые до сих пор ломают голову над смыслом и значением этих фигур. Одной из наиболее правдоподобных гипотез являются идея, о том, что орнитоморфные идолы являются Иттармами - вместителями душ погибших героев этого народа..Авторами проекта, реализованного в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", стала екатеринбургская команда Spektr. Автор фотографий - Дмитрий Чабанов

Иткульские птицы. Фото: Дмитрий Чабанов

БАРКА

Транссибирская магистраль — инженерное сооружение, вызывающие восхищение по всему миру, но мало кто знает, что его предшественником было не менее колоссальное решение. За сотню лет до первых поездов на Урале уже была железная река. Чусовая со всеми своими притоками полностью оказалась во власти человека. По своей воле люди срывали с реки лед и превращали ее в море. Цепью сигнальных пушек отдавался приказ об открытии «вешняных» заслонов и переполненная река «лопала» ледяной щит словно воздушный шарик. Коломенки и барки, словно киты из сказок, везли на себе и сотни тонн груза, и десятки людей команды, и все, что им необходимо, включая даже целые дома! Караван этих судов становился плавающим городом, который растягивался от Ревды до Перми. За одну неделю этот поток увозил в Москву все, что было добыто на Урале за целый год. .Авторами проекта, реализованного в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", стала екатеринбургская команда Spektr. Автор фотографий - Дмитрий Чабанов

Коломенки и барки, словно киты из сказок, везли на себе и сотни тонн груза, и десятки людей команды. Фото: Дмитрий Чабанов

ЗАВОД-КРЕПОСТЬ

Только представьте: деревянный двигатель, приводящий в действие десятки огромных молотов, мельниц и печей. Этот двигатель был сердцем каждого завода-крепости. Деревянное сердце завода, делающего железные вещи! Сегодня в это трудно поверить, но только за счет силы падающей воды, без единой искры электричества и капельки бензина люди производили все те же вещи, что окружают нас и сегодня. Начиная от огромных монументов, пушек и якорей и заканчивая простейшими ножницами и заколками. Сложнейшие механизмы были спрятаны за надежной крепостной стеной, которая была усилена несколькими рядами пушек, словно борты парусных кораблей.Авторами проекта, реализованного в рамках фестиваля уличного искусства "Стенограффия", стала екатеринбургская команда Spektr.