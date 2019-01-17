ВАДА отчиталось: все необходимые данные из московской лаборатории были успешно забраны

Всемирное антидопинговое агентство в четверг, 17 января, выпустило официальный пресс-релиз, поведав об успешном завершении миссии своих экспертов в Москве. Группа из трех человек забрала все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о хранившихся сведениях о допинг-пробах с 2011 по 2015 годы.

Теперь эксперты возвращаются с данными с серверов, компьютеров и другого оборудования из Москвы. И 22 января совет директоров организации соберется для обсуждения дальнейшей судьбы РУСАДА. Комитет по соответствию ВАДА представит свою рекомендацию для совета директоров только после возвращения команды из России.

- Это большой прорыв для чистого спорта. Это показывает, что мы продолжаем добиваться реального прогресса, которого просто не было бы без решения Исполнительного комитета от 20 сентября. Первый этап трехэтапного процесса, изложенного в этом решении, уже завершен. Долгий тупик, связанный с доступом к бывшей московской лаборатории, был преодолен, и это хорошая новость, - прокомментировал итоги визита команды ВАДА президент организации Крейг Риди.

Теперь эксперты будут анализировать полученную в России информацию, дабы убедиться в ее целостности. Главное в следующем этапе - российская сторона должна не позднее 30 июня 2019 года передать подозрительные допинг-пробы для анализа в лабораториях. И это - следующее важное условие для дальнейшей судьбы РУСАДА. Но главная ближайшая дата - 22 января 2019 года, когда совет директоров проанализирует всю информацию, которую предоставит комитет по соответствию ВАДА.

Напомним, что в сентябре 2018 года Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах "авансом". До 31 декабря 2018 года российская сторона должна была передать данные из опечатанной лаборатории в распоряжение ВАДА, а до 30 июня 2019 года - хранящиеся допинг-пробы на анализ экспертам.