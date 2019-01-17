2019-01-17T22:07:01+03:00
Спорт

ВАДА отчиталось: все необходимые данные из московской лаборатории были успешно забраны

Решение по судьбе РУСАДА будет принято после возвращения экспертов из России
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Президент ВАДА Крейг Риди.Президент ВАДА Крейг Риди.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Всемирное антидопинговое агентство в четверг, 17 января, выпустило официальный пресс-релиз, поведав об успешном завершении миссии своих экспертов в Москве. Группа из трех человек забрала все необходимые данные из московской антидопинговой лаборатории. Речь идет о хранившихся сведениях о допинг-пробах с 2011 по 2015 годы.

Теперь эксперты возвращаются с данными с серверов, компьютеров и другого оборудования из Москвы. И 22 января совет директоров организации соберется для обсуждения дальнейшей судьбы РУСАДА. Комитет по соответствию ВАДА представит свою рекомендацию для совета директоров только после возвращения команды из России.

- Это большой прорыв для чистого спорта. Это показывает, что мы продолжаем добиваться реального прогресса, которого просто не было бы без решения Исполнительного комитета от 20 сентября. Первый этап трехэтапного процесса, изложенного в этом решении, уже завершен. Долгий тупик, связанный с доступом к бывшей московской лаборатории, был преодолен, и это хорошая новость, - прокомментировал итоги визита команды ВАДА президент организации Крейг Риди.

Теперь эксперты будут анализировать полученную в России информацию, дабы убедиться в ее целостности. Главное в следующем этапе - российская сторона должна не позднее 30 июня 2019 года передать подозрительные допинг-пробы для анализа в лабораториях. И это - следующее важное условие для дальнейшей судьбы РУСАДА. Но главная ближайшая дата - 22 января 2019 года, когда совет директоров проанализирует всю информацию, которую предоставит комитет по соответствию ВАДА.

Напомним, что в сентябре 2018 года Российское антидопинговое агентство было восстановлено в правах "авансом". До 31 декабря 2018 года российская сторона должна была передать данные из опечатанной лаборатории в распоряжение ВАДА, а до 30 июня 2019 года - хранящиеся допинг-пробы на анализ экспертам.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
США считают вызовом и угрозой разработку гиперзвукового оружия в России и Китае
На Украине увеличили штраф за продажу российских книг
Москалькова пыталась предотвратить выдворение Елены Бойко на Украину
Швейцарский суд снял арест с акций "Газпрома" в Nord Stream 2
Более 100 тыс. людей встретили Путина у храма Святого Саввы в Белграде
На северо-западе Москвы прорвало трубу и затопило проезжую часть
Под сокращение в Пенсионном фонде попадут несколько тысяч сотрудников
Путин заявил, что Россия готова продолжить "Турецкий поток" в Европу
Сильвио Берлускони выдвинул свою кандидатуру на выборы в Европарламент, которые состоятся в мае
ФСО поддержала законопроект об обеспечении устойчивой работы рунета
Путин торжественно вручил Вучичу орден Александра Невского
Ученые выяснили, почему кассовые чеки смертельно опасны
В сирийском Манбидже задержали боевиков, планировавших новые теракты
На северо-западе Москвы горят гаражи
Жители России смогут увидеть сближение Луны и звезды Альдебаран