Как избежать блокировки из США российского Интернета?

В России грядет разработка устойчивости российского интернета. В конце 2018 года депутат Госдумы Андрей Луговой вместе с сенаторами Андреем Клишасом и Людмилой Боковой внесли в Госдуму законопроект об автономной работе Рунета. Документ подготовлен "с учетом агрессивного характера принятой в сентябре 2018 года стратегии национальной кибербезопасности США", в которой декларируется принцип "сохранения мира силой", а Россия в числе прочих стран "впрямую и бездоказательно обвиняется в совершении хакерских атак".

На заседании комитета Госдума по информационной политике за инициативу высказались представители Минкомсвязи, Роскомнадзора, Россвязи, Федеральной службы охраны (ФСО) и Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК).

«Концептуально по целеполаганию Минкомсвязь и другие федеральные органы исполнительной власти, которые предоставили свои заключения по этому поводу, законопроект поддерживают», - сказал замглавы Минкомсвязи Олег Иванов. - Мы четко понимаем, что сейчас интернет и в целом система связи настолько внедрена в социальную сферу нашего общества, насколько сильно влияет на промышленный потенциал государства, на различные экономические связи, что государство просто не имеет права, не может себе позволить делать так, чтобы сам интернет, другие элементы системы связи общего пользования РФ оставались без должного управления, без должного контроля.

Не было возражений и Роскомнадзора.

«Абсолютно уверены, что верным является тот факт, что точных, достоверных, постоянно актуализированных сведений о составе сети общего пользования, о ее топологии, логической структуре сегмента интернета в распоряжении регулирующих органов нет. Очень позитивным считаем тот факт, что необходимость сбора, получения такой информации в законопроекте учитывается. Как правоприменители в этой сфере считаем это очень важным», - отметил замглавы Роскомнадзора Александр Панков.

- Закон объясняет, как защититься от выключение российского интернета американцами. Первопричина в том, что они наращивают санкции, - рассказал "КП" специалист в области информационной безопасности Игорь Ашманов. - Они выпустили киберстратегию, которую подписал Трамп. США прямо говорят, что они – супердержава: в политическом, экономическом и военном плане. Но, по их мнению, есть нехорошие государства, которые могут бросить им вызов – Россия, Китай и Иран. И еще какие-то хакеры. Трамп говорит, что они должны быть абсолютными лидерами в киберпространстве. Якобы они должны двигать по планете американские ценности. В стратегии Пентагона, которая прописана параллельно этой, значится, что наши противники все больше зависимы от наших технологий, а значит, мы можем выключить этот рубильник. Тогда повалятся российские банки, интернет-магазины, госуслуги. Нам нужно сделать так, чтобы после отключение все у нас продолжило работать. Китайцы уже давно пошли по этому пути.

Это профилактические меры, но в случае реальной угромы, удастся спасти российский интернет.

- Мы делаем прививки от гриппа, ходим н осмотр к врачу. Также должно быть и с нашим Интернетом, - рассказал "КП" политолог Александр Солуков. - Нельзя доводить ситуацию до критических масштабов. Если в одну секунду ляжет весь наш интернет, люди даже не смогут перевести друг другу деньги или расплатиться в магазине. Система, прописанная в законопроекте, и одобренная пятью госорганами позволит нашей цифровой экономике существовать независимо от внешних угроз. Никто не говорит о тотальном контроле, о массовых блокировках. Законопроект наоборот поможет их избежать и урегулировать работу нашего Интернета, без которого мы не представляем свою жизнь.

Также законопроект поможет избежать ошибочной блокировки добропорядочных российских сайтов.

- Планируется, что будет использоваться оборудование, которое станет анализировать сайты, - поделился с "КП" специалист по анализу стратегических документов в области информационных технологий Павел Хилов. - Это позволит отказаться от тех методов, которыми сейчас пользуется Роскомнадзор. Из-за этого пачками блокируются все сайты. Теперь будут закрывать только те ресурсы, по которым вынесено решение суда.