Можно ли уберечься от попутчика-маньяка

Коротко напомним историю Ирины Ахматовой. Вечером 23 декабря 29-летняя женщина, директор одного из ресторанов сети «Бургер Кинг», должна была ехать из Москвы к родителям в Тулу. У метро «Аннино» она посадила в свой автомобиль «Ауди А4» попутчика, которого нашла через BlaBlaCar. Зачем ей вообще нужно было искать пассажиров за 300 - 400 рублей, так и осталось загадкой. До Тулы Ирина не доехала. Ее машину через пару суток обнаружили в Ярославской области. Попутчика, который зарегистрировался на сервисе под чужим именем и чужим фото, поймали через неделю. Виталий Чикирев, 39 лет. Человек с криминальным прошлым - две ходки, за мошенничество и сексуальные домогательства.

- По словам мужчины, он завел на сервисе BlaBlaCar сразу несколько левых аккаунтов, - рассказал «КП» источник в правоохранительных органах. - Говорит, что его изначальной целью был поиск водителя с хорошей машиной, побогаче. Причем искал именно женщину, которая не могла бы оказать такого сопротивления, как мужчина. По словам Чикирева, он якобы хотел только ограбить водителя. На поездку зарегистрировал несколько фейковых пассажиров, не связанных друг с другом, а явился один - якобы остальные просто не пришли.

По дороге мужчина попросил Ахматову остановиться и напал на нее. Избил и задушил. Тело спрятал в лесу, а машину отогнал в Ярославль, где у него живут родственники.

БЕЗОПАСНОСТЬ ПОД ВОПРОСОМ

Сервис BlaBlaCar создан во Франции в 2006 году, постепенно он включал новые страны. В 2014-м сервис появился в России. В Европе это уже серьезный бизнес - за счет комиссии, которую платят пассажиры. Но в России компания пока еще только пытается начать зарабатывать. Год назад было как минимум две фирмы, которые собирались создать французам конкуренцию на местном рынке - такие же «агрегаторы попутчиков» BeepCar, созданный Mail.ru Group, и Boombilla. Но первый в итоге договорился с BlaBlaCar об объединении, а второй просто затух. Сегодня BlaBlaCar - монополист...

Когда стало известно, что подозреваемый в убийстве Ирины Ахматовой задержан, заявление сделал сотрудник пресс-службы BlaBlaCar в России Сергей Авакян-Ржевский. «Мы собрали всю имеющуюся у нас информацию (по ехавшему с женщиной пассажиру. - Авт.), передали ее правоохранительным органам, - рассказал он. - Человек задержан, в том числе благодаря нашей системе безопасности».

Мы очень хотели поговорить со специалистами из сервиса про безопасность водителей и пассажиров, которые находят друг друга через BlaBlaCar.

- Мы не хотим пиариться на этой истории, - заявил «КП» Авакян-Ржевский.

- Просто объясните, как компания следит, чтобы среди зарегистрированных пользователей не было мошенников и преступников с фейковыми страничками.

- Пришлите свои вопросы.

Вопросы мы отправили. Но ответа на них, к сожалению, так и не получили.

«ЗНАЕТЕ, С КЕМ САДИТЕСЬ В МАШИНУ»

На сайте BlaBlaCar написано: «Наша команда проверяет профили и отзывы. Личность каждого участника подтверждена. Так что вы знаете наверняка, с кем садитесь в машину».

Виталий Чикирев, как мы помним, создал для BlaBlaCar сразу несколько липовых аккаунтов.

- Каждый заводился на отдельную сим-карту и электронную почту с именем несуществующего человека, - объяснили в правоохранительных органах.

Я провернул такой же фокус. Регистрация, с учетом оформления левой почты, заняла минуты четыре. На аватарку поставил фото незнакомого мне парня из интернета. Система еще предлагает зайти через аккаунт в соцсетях. Но это необязательно. И все. Я теперь могу записываться хоть в водители, хоть в пассажиры.

Вбиваю маршрут, которым ехала Ирина Ахматова: метро «Аннино» - Тула. Поисковик находит сразу 14 водителей, готовых отправиться в течение ближайших часов. 300 - 400 рублей за место. Больше всего привлекают внимание два варианта. Елена и Юлия. Обеим по 38 лет. Одна едет в Донецк, другая - в Николаев. Согласны взять попутчиков и до Тулы.

Под аватарками симпатичных автоледи наш корреспондент обнаружил бомбил-маршрутчиков.

Пытаюсь себе представить этих чудо-женщин, которые готовы провести за рулем вечер, ночь и еще часть утра, проехав 1000 - 1200 км. Читаю комментарии. Люди пишут, что эти предложения - фейки. Попутчики пишут, что водитель на самом деле - мужчина. И ехать придется не на легковушке, для которых создан сервис, а на маршрутке...

И ТУТ ПРИШЛИ БОМБИЛЫ...

В соцсетях предостаточно записей о различных разводках, которые проворачиваются с помощью подобных фейковых аккаунтов. Самое банальное - когда водитель требует с зарегистрировавшегося на поездку пользователя предоплату и, получив деньги на карту, просто перестает отвечать. Еще одна афера рассчитана на места, где с автобусным сообщением швах, а найти оперативно попутку сложно. Водитель принимает в приложении пассажира, но перед самым выездом внезапно отменяет заказ, перезванивает и предлагает довезти по цене в несколько раз дороже. Если время поджимает, приходится соглашаться.

В общем, пришли в интернет бомбилы и все испортили...

Автомобильный правозащитник, лидер движения «Синие ведерки» Петр Шкуматов рассказывает, что много раз пользовался сервисом BlaBlaCar и в качестве водителя, и как пассажир.

Под аватарками симпатичных автоледи наш корреспондент обнаружил бомбил-маршрутчиков.

- Главный способ защиты на BlaBlaCar - рейтинг (водители ставят оценки пассажирам, а те - водителям. - Авт.) и отзывы, - объясняет Шкуматов. - Привязка к аккаунту в соцсетях - необязательное условие, но лично я беру только пассажиров, у которых он есть. Можно зайти на страничку к человеку, оценить, реален ли он. А если аккаунт свежий, только сегодня создан, у него нет на BlaBlaCar какой-то истории, я такие отклоняю.

Эксперт считает, что со стороны BlaBlaCar необходимо страхование ответственности.

- Если происходит ДТП или что-то нехорошее, то страховая компания должна выплачивать пострадавшим компенсацию. Да, это сделает сервис платным и для водителей, и для пассажиров (то есть сервис будет получать с каждой поездки свой процент. - Авт.). Но я лично не вижу в этом ничего плохого.

А ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Убийство за иномарку, клофелинщик и серийный насильник

Март 2016. Юрист Тарас Позняков выехал из Львова в Киев, подобрав через приложение двоих попутчиков. После этого молодого человека больше никто не видел. Спустя несколько дней по сигналу «маячка» нашли его машину «Ауди А6», спрятанную в заброшенном гараже под Киевом. Салон залит кровью, лобовое стекло прострелено. Удалось установить личности попутчиков. Оба - «участники АТО», воевали в Донбаcсе в составе «Правого сектора» (запрещенная в РФ организация. - Авт.). Поймать удалось только одного. Тот признался, что машину они с товарищем выбирали специально, чтобы забрать ее и продать.

Сентябрь 2017. Водитель с BlaBlaCar ограбил попутчицу, которую должен был отвезти из Казани в Ульяновск, - напоил минералкой со снотворным.

Декабрь 2017. Во французском городе Нанте вынесли приговор 52-летнему водителю-насильнику, который искал через сервис BlaBlaCar молодых попутчиц.

В начале поездки угощал пассажирку шоколадом - в него были подмешаны сильные транквилизаторы. Нашли восемь жертв насильника. Французский суд дал маньяку всего 2 года тюрьмы - на суде тот жаловался, что «сделал это, потому что всю жизнь одинок».