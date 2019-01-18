2019-01-18T02:58:44+03:00
Телевизор

В эфире танки грохотали

Зрителей ждет телепремьера военно-исторической драмы «Несокрушимый»
Глеб ГУБАРЕВ
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Персонажи Владимира Епифанцева и Ольги Погодиной вместе с танком КВ переселяются с киноэкрана на телевизионный. Фото: Первый каналПерсонажи Владимира Епифанцева и Ольги Погодиной вместе с танком КВ переселяются с киноэкрана на телевизионный. Фото: Первый канал
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Прошлый год в нашем кино прошел под знаком тяжелой бронетехники - сначала на большой экран вышли «Танки», затем в прокате появился «Несокрушимый», а в первый день года нового эстафету принял «Т-34». Все эти картины прославляли отечественные танки и тех, кто ими управлял, однако «Несокрушимый» в отличие от двух других картин, повествующих о легендарной «тридцатьчетверке», рассказал о другой боевой машине. Танк КВ («Клим Ворошилов») не столь грозен и знаменит, однако именно он стал главным героем реальной истории, которая легла в основу фильма, - экипаж лейтенанта Семена Коновалова в июле 1942 года уничтожил 16 немецких танков. С учетом того, что КВ не считался образцом военной техники, эти цифры выглядят невероятно, но в этом и суть того, что именуют русским характером - готовности принять неравный бой и одержать в нем победу.

До телеэфира «Несокрушимый» добрался с отнюдь не танковой скоростью - с момента премьеры в кинотеатрах прошло меньше трех месяцев, и вот уже картина с бюджетом 300 миллионов рублей значится в ТВ-расписании. Главные роли в фильме сыграли Андрей Чернышов, Владимир Епифанцев, Сергей Горобченко и Ольга Погодина, режиссером стал Константин Максимов, в качестве продюсера выступил Алексей Пиманов.

«Несокрушимый». 18 января, 21.30, Первый.

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