2019-01-18T02:59:56+03:00
Телевизор

И, конечно, добивать лучше ором

Есть на Первом канале такая программа - «Мужское/ Женское». Ведут ее Александр Гордон и Юлия Барановская, делают это давно, увлеченно имитируя борьбу соответственно мужчин и женщин
Валентина ЛЬВОВАколумнист
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В общем, обсуждают разный подход представителей разных полов к любви, браку, воспитанию детей, разводу и совместно нажитому имуществу. Во всяком случае именно таким запомнилось мне это телешоу, где, упрощенно говоря, Гордон твердит, что все бабы - дуры, а Барановская кричит, что все мужики - козлы. И вот неожиданно ведущие нашли общий язык. Для этого им понадобилась простая деревенская тетка, на которую можно было бы поорать сообща.

Мишень для этой цели выбрали идеальную. Мать двоих детей, младшего сдала в дом малютки, старшую отправила к сестрам отца, не вписанного в свидетельство о рождении и сидящего в тюрьме. Сама женщина живет с женатым на ее подруге мужчиной, у которого двое своих детей. На вопросы отвечает с трудом, поскольку любое «почему» виснет в воздухе или вязнет в вечном «не знаю». Иногда звучат обещания «встать на ноги» или объяснения в стиле «я на больничном две недели». Поскольку трехлетняя девочка была отдана уже два года назад, упоминание больничного кажется совсем нелепым.

То есть разговаривать с таким созданием - все равно что беседовать с грушей для битья. И Гордон с Барановской очень быстро переходят на ты, громкость повышается так, что уши закладывает.

- Тяжело?! - кричит Гордон. - Рожать не тяжело, ноги раздвигать не тяжело, а с ребенком сидеть тяжело?!!

- То есть ТЫ отдала маленького ребенка, чтобы остаться с этим мужиком и этими ШТАНАМИ? - нависает над героиней Барановская.

И такое единение в студии царит, такое согласие - любо-дорого посмотреть, поскольку с каждого места кто-то готов вскочить и добавить что-нибудь возмущенное. И вполне заслуженное, что интересно. И кажется, будто все испытывают неимоверное облегчение от того, что с чистой совестью, перечисляя любые свои бытовые недостатки, в данном конкретном случае могут сказать: «Пусть я, допустим, не ангел, но уж ЭТА…» Хотя «ЭТА» - не абсолютное зло, она просто одна из многих, не творящих добра и живущих бездумно где-то в глуши.

Ведущие выпускают пар с таким энтузиазмом, что становится несколько неловко: как много же этого пара накоплено?! Зачем двум образованным людям сотрясать эфир, отчитывая героиню, которую и героиней-то назвать сложно? Они надеются ее вразумить? Но с первых же кадров становится понятно, что не понимает она ничего, что соглашается на все, лишь бы не вникать и не принимать решения. К последним кадрам ничего не меняется. Появляется лишь стойкая уверенность: чтобы забыть и о «мужском», и о «женском», достаточно просто покричать.

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