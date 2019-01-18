Яндекс отметил лучшие организации 2018 года

Интернет-ресурс Яндекс выбрал лучшие организацие 2018 года и отметил их своим специальным знаком. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Специальный знак в виде желтой звезды и надписью "Хорошее место" получили заведения с самым высоким рейтингом. Такие наклейки скоро можно будет увидеть на дверях кафе, баров, фитнес-центров и других заведений, получивших самые лучшие отзывы.

Такие наклейки появятся в каждом городе на дверях заведений и организаций с самым высоким рейтингом

Знак "Хорошее место" означает, что пользователи Яндекса оценили какое-то заведение в определенном городе выше остальных, и оно набрало не менее четырех баллов из пяти. Кстати, ресурс оценивает любые организации, независимо от направления деятельности: отели, кафе, обувные мастерские и рекламные агентства.

"Одна из главных задач Яндекса — помогать людям сделать правильный выбор. Теперь для этого даже не обязательно будет заходить в интернет — увидев нашу наклейку на двери, можно быть уверенным: многим здесь нравится", — пояснил руководитель Яндекс.Справочника Марат Хабибрахманов.

Сейчас подборки мест с отличной репутацией в категориях "Еда", "Красота", "Медицина" и "Авто" можно найти на Яндекс.Картах. Для этого надо выбрать фильтр "Высокий рейтинг". Помимо Карт, рейтинг доступен в поиске Яндекса — можно ввести название организации и сразу увидеть, как её оценивают посетители.

На Яндекс.Картах можно найти подборки мест с отличной репутацией по категориям

Достоверность рейтинга обеспечивают модераторы и определенные алгоритмы, которые учитывают вероятность того, что автор отзыва посещал соответствующее место, — это помогает бороться с накрутками и заказными комментариями. Также программа запоминает и учитывает историю отзывов. Например, если автор оценил много кинотеатров, то его мнение в этой категории считается более весомым.