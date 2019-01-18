«Коплю энергию для следующего мужчины»: Виктория Боня рассказала, почему три месяца живет без секса

Виктория Боня призналась, что уже почти четыре месяца живет без секса. На вопросы об интимной жизни телеведущая откровенно ответила в беседе со своим приятелем — инста-блогером Дэнчиком. Уютно расположившись у него в гостях за чашечкой чая с шоколадной конфетой, Боня с ностальгией рассказала, что все еще любит своего бывшего гражданского мужа Алекса Смерфита, сообщила, что ее спальня уже несколько месяцев пуста и намекнула, что у нее в шкафу припрятаны секс-игрушки.

Когда Боня, загибая пальцы, подсчитала, как долго она обходится без любовных утех, Дэнчик удивился: «Почему? Ты же такая красивая!»

- В основном у красивых-то и нет секса, - авторитетно заявила Вика. А когда собеседник поинтересовался, как ей удается переносить отсутствие интимной жизни, ответила:

- Я иду и занимаюсь спортом. Я такой человек, который не растрачивает энергию. Если у меня перерыв, нет отношений в течение нескольких месяцев, то я буду накапливать энергию. И тот мужчина, который станет следующим, почувствует себя особенным.

denchiktv Вы согласны с @victoriabonya что красивые остаются без секса ?

К слову, не так давно в сториз в Инстаграме Боня поделилась фрагментом своей тренировке в спортзале. Вика рассказала, что только что делала разминку на пилоне. Видимо, телеведущая решила освоить танцы на шесте. Так что ее будущего избранника действительно ждет нечто особенное.

Два года назад Виктория разошлась с сыном миллиардера Алексом Смерфитом, и теперь воспитывает их общую дочь Анджелину одна. В беседе Вика неожиданно призналась, что все еще неравнодушна к своему гражданскому мужу.

- Сердцем я до сих пор его люблю. Но это не то. Поэтому пока я молодая и красивая, я хочу найти того, с кем проживу всю жизнь, с кем у меня будут гореть глаза, - признается Виктория.

При этом телеведущая не скрывает, что они с Алексом эмоционально были слишком разными.

- Алекс меня покорил тем, что сказал: «Я хочу с тобой состариться». Мне таких слов никто никогда не говорил, - вспоминает Боня. - Но, знаете, бывает такое, что человек вам не подходит просто энергетически. Я очень эмоциональный человек и как цветок нуждаюсь в том, чтобы меня боготворили, дарили мне энергию, заботу. Но Алекс не тот человек, который может подойти, просто тебя обнять, поцеловать в шею. За шесть лет совместной жизни такого не было. Только если мы повздорили, он мог подойти, пожалеть, поцеловать. Мы с Алексом разные. Он очень хороший, но очень холодный человек.

victoriabonya Я знаю, что мои джинсы полюбились очень многим модницам!

Последний роман телеведущей случился весной 2018 года: Виктория встречалась с французским бизнесменом Пьером Андюраном. Успешный нефтяной трейдер казался идеальной парой для Виктории, но увы, их отношения продлились всего несколько месяцев. Сейчас Виктория живет попеременно то в Европе, то в Америке, где она снимается для рекламных фотосессий. Телеведущая рекламирует одежду, которую выпускает под собственной маркой, косметику и косметические услуги. Боня часто снимается в довольно откровенном виде. Впрочем, ей есть чем гордиться: Вика тщательно следит за фигурой и проводит много времени в спортзале.