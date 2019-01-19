20 самых ярких фотографий ралли "Дакар-2019"

С 6 по 17 января 2019 года на территории Перу прошла очередная гонка легендарной серии "Дакар". Вот уже 10 лет соревнования проходят в Южной Америке и впервые трасса была проложена не по территории нескольких государств, а всего лишь одного - этой страной стала Перу.

6 января. Вид на стартовый городок гонки "Дакар" в Лиме.Фото: REUTERS

Всему причиной экономические вопросы - кроме перуанцев никто не потянул организацию этой гонки. И спортсмены состязались на 10 этапах соревнований. На отдых они получили всего один день - 12 января. После чего раз за разом выходили на старт каждый день.

Российские пилоты команды "Камаз-мастер" Эдуард Николаев и Евгений Яковлев на старте гонки. Они выиграют в итоге "Дакар".Фото: REUTERS

Традиционно в классе грузовиков первенствовали россияне. Экипаж "Камаз-Мастер" Эдуарда Николаева, у которого в команде были Евгений Яковлев и Владимир Рыбаков, заняли первое место.

Машина под управлением пилота Стефана Хенрарда следует на старт гонки под контролем маленькой радиоуправляемой машинки.Фото: REUTERS

Вторым, к слову, стал еще один представитель России - Дмитрий Сотников. Вторым водителем в его команде был Дмитрий Никитин, а механиком Ильнур Мустафин.

Авто Сирилла Деспреса и Жана-Поля Коттрета на первом этапе ралли "Дакар" в песках Перу.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Российские грузовики в разных сочетаниях приходили первыми на всех 10 этапах гонки, и экипаж Николаева на финише отпраздновал победу.

9 января. Третий этап гонки. За участниками "Дакара" приглядывает немало интересных зрителей.Фото: REUTERS

- Мы очень счастливы. Хочется, конечно, поблагодарить всех наших партнёров, болельщиков. Мы знаем, как вы переживали. Мы держали планку, спасибо, мы старались. «Дакар» был очень непростым, нелёгким. Спасибо вам. КАМАЗ — форева, КАМАЗ — вперёд. Мы в очередной раз доказали, что наш КАМАЗ — самый быстрый, самый надёжный грузовик в мире. Вперёд, Россия! Ура! - заявил Эдуард Николаев после окончания гонки.

С высоты видно, как выглядит трасса для участников ралли "Дакар" - всего в гонке на старт вышли 334 участника в пяти классах.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

За то десятилетие, что "Дакар" едет по территории Южной Америки вот уже 9 побед в классе грузовиков - на счету "Камаза", и ишь дважды первыми были экипажи из "Ивеко" - в 2012 и 2016 года.

10 января. 4 этап гонки - перуанский водитель Луис Альяза чувствует себя как дома на трассе "Дакара-2019".Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Особого упоминания заслуживает Анастасия Нифонтова - она стала первой в зачете Original by Motul. Особенность выступления в этом классе гонок заключается в том, что спортсмены проходят всю трассу от начала до конца без помощи механиков.

Знаменитые перуанские петроглифы тоже попадались гонщикам во время прохождения трассы "Дакара".Фото: REUTERS

То есть случись что с мотоциклом - надо чинить все своими силами. И Нифонтова - первая в истории ралли-рейда женщина, которая дошла до финиша в этой категории.

Пилот "Тойоты" Жиньель де Вилльерс на этапе "Дакара" от Санх Хуан де Макроны до Арекипы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

- Были дни, когда приходилось очень тяжело и хотелось всё бросить. В прямом смысле слова, до слёз. Но я смогла победить себя, свою слабость и оказаться на финише, - сказала Нифонтова уже после финиша.

В "Дакаре-2019" приняло участие немало женщин, среди них - испанка Лайа Сайнз.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Механики во время дня отдыха в перуанском городе Арекипа перебирают покрышки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Чуткий сон российской команды "Камаза" перед стартом этапа 11 января.Фото: REUTERS

Мотогонщики проходят трассу 6 этапа "Дакара" 13 января.Фото: REUTERS

Несмотря на то, что ралли уже десятилетие проходит не в Африке, а Южной Америке, песчаных барханов на трассе хватает всем.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Финиш очередного этапа уже близок - гонщиков сопровождают на трассе немало людей.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Суровый взгляд нашего "Камаза" Эдуарда Николаева из-за перуанских гор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразилец Маркос Кольверо лежит в дюнах после того, как попал в аварию его байк на этапе "Дакара".Фото: REUTERS

Наши "Камазы" в Перу уверенно шли к победе на всех этапах гонки.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Общий вид перуанской пустыни на одном из последних этапов "Дакара".Фото: REUTERS