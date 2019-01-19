2019-01-19T08:29:15+03:00
Спорт

Россиянин Даниил Медведев впервые в карьере вышел в четвертый раунд Australian Open

В трех партиях он победил бельгийца Давида Гоффена
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Россиянин Даниил Медведев.Россиянин Даниил Медведев.Фото: REUTERS
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19 января российский теннисист Даниил Медведев успешно справился с третьим соперником на Открытом чемпионате Австралии на корте в Мельбурне. Он победил бельгийца Давида Гоффена в трех партиях - 6:2, 7:6 (7:3), 6:3.

Гоффен был посеян под 21 номером на этом турнире и поединок продолжался 2 часа и 3 минуты. Это был первый матч между двумя соперниками. 22-летний россиянин, который посеян под номером 15 на Открытом чемпионате Австралии, впервые в карьере пройдя в четвертый круг турнира. Ранее он выходил во второй круг соревнований в 2018 году.

Следующий соперник Медведева еще не определен. Им станет победитель поединка между сербом Новаком Джоковичем и канадцем Денисом Шаповаловым.

Все поединки четвертого круга состоятся 20 и 21 января. Завершится же турнир через неделю - 27 января.

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