МОК отказался от идеи оспорить в суде оправдание 27 российских спортсменов, которых обвиняли в допинг-нарушениях на Олимпиаде в Сочи

Международный олимпийский комитет решил, что не будет больше бороться с российскими спортсменами, которых год назад оправдал Спортивный арбитражный суд. Апелляция по делу лыжника Александра Легкова была отклонена Федеральным судом Швейцарии. И, поскольку остальные дела схожи по своим вердиктам, то никаких дальнейших действий не будет предприниматься.

- Причины решения об отклонении апелляции МОК по этому делу не разглашаются, но, поскольку 28 решений CAS схожи, МОК не станет подавать апелляции по оставшимся 27 делам, - говорится в официальном пресс-релизе МОК.

Но, как отмечается, в случае появления каких-то новых сведений, дела могут быть вновь открыты. Вместе с тем, в официальном сообщении организации говорится, что они испытали разочарование от такого решения швейцарского суда. Но все равно пошли на этот шаг, дабы, по их мнению, были защищены права "чистых" спортсменов.

Напомним, что перед Олимпиадой 2018 года комиссия МОК под началом Дениса Освальда признала 43 российских спортсмена виновными в нарушении антидопинговых правил. Мол, были подменены допинг-пробы и намерено заменены на отрицательные. Все эти данные в свое время озвучил беглый экс-директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков. К тому судебному процессу было очень много вопросов в плане вынесения решений. И после того, как 43 спортсмена были признаны виновными, то они пошли в суд, который должен был поставить точку. CAS после долгих заседаний длинной в неделю постановил - удовлетворить апелляции 28 спортсменов, сняв с них все обвинения. И частично удовлетворить еще 11 апелляций, смягчив им ряд наказаний.

МОК же решил "пойти на принцип" и после получения мотивировочных частей подать апелляции в Федеральный суд Швейцарии. Который не нашел каких-либо причин для ее удовлетворения. В общем, дело закрыто.