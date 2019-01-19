2019-01-19T09:56:12+03:00
Спорт

В США российскому боксеру перед боем включили гимн СССР

Для американского же соперника Артура Акавова не было сделано никаких ошибок
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский боксер Артур Акавов. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA ImagesРоссийский боксер Артур Акавов. Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images
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Перед боем в Нью-Йорке против американца Деметриуса Андраде российский боксер Артур Акавов столкнулся с накладкой организаторов. Специально для нашего спортсмена включили гимн СССР со всеми классическими словами.

Команда российского боксера была удивлена случившимся, но виду не подала и прерывать исполнение гимна Советского союза не стала. Были воспроизведены все три куплета полностью. А вот для соперника не было сделано никаких ошибок - гимн США исполнила приглашенная исполнительница.

Артур Акавов в итоге проиграл свой бой за звание чемпиона по версии WBO в весовой категории до 72,6 кг. Американец Андраде, который получил чемпионский пояс в октябре 2018 года, победил техническим нокаутом в 12 раунде встречи.

Для Акавова это была вторая попытка получить заветный пояс. В 2016 году он уступил по очкам британцу Билли Джо Сандерсу.

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