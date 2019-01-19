Евгения Медведева сказала, кто достоин ее поцелуя

19-летняя российская фигуристка Евгения Медведева пару дней назад побывала на баскетбольном матче между ЦСКА и "Баварией". Перед началом поединка она провела автограф-сессию, на которой случился небольшой казус. Один из фанатов "как бы случайно" попытался поцеловать в щеку спортсменку. Но она - уклонилась.

И вот в своем Инстаграме в "сториз" она пояснила причины своего такого действия.

- Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, - написала Медведева у себя в "сториз" Инстаграма.

Однако же, обнадежила своего незадачливого поклонника:

- Но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя, - отметила Евгения Медведева.

Отметим, что по итогам декабрьского чемпионата России в Саранске Медведева официально - вторая запасная на чемпионат Европы, который пройдет в Минске, начиная с 23 января. На российском первенстве Евгения заняла седьмое место и не попала в основной состав команды. А ранее же она впервые в сезоне не смогла пробиться в финал Гран-При - главного после Олимпиады, ЧМ и ЧЕ турнира в фигурном катании.