2019-01-19T10:49:54+03:00
Спорт

Евгения Медведева сказала, кто достоин ее поцелуя

Российская фигуристка прояснила ситуацию, которая возникла во время автограф-сессии
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российская фигуристка Евгения Медведева.Российская фигуристка Евгения Медведева.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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19-летняя российская фигуристка Евгения Медведева пару дней назад побывала на баскетбольном матче между ЦСКА и "Баварией". Перед началом поединка она провела автограф-сессию, на которой случился небольшой казус. Один из фанатов "как бы случайно" попытался поцеловать в щеку спортсменку. Но она - уклонилась.

И вот в своем Инстаграме в "сториз" она пояснила причины своего такого действия.

- Я не целуюсь с незнакомыми мужчинами, - написала Медведева у себя в "сториз" Инстаграма.

Однако же, обнадежила своего незадачливого поклонника:

- Но этот парень, кажется, покорил интернет и заслуживает моего виртуального поцелуя, - отметила Евгения Медведева.

Отметим, что по итогам декабрьского чемпионата России в Саранске Медведева официально - вторая запасная на чемпионат Европы, который пройдет в Минске, начиная с 23 января. На российском первенстве Евгения заняла седьмое место и не попала в основной состав команды. А ранее же она впервые в сезоне не смогла пробиться в финал Гран-При - главного после Олимпиады, ЧМ и ЧЕ турнира в фигурном катании.

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