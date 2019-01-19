2019-01-19T12:44:22+03:00
Звезды

Звезды на Крещение: Толкалина окунулась топлес, а Волочкова - со шпагатом

Кто-то из знаменитостей решил нырнуть в курортные воды, а кто-то не испугался русских холодов
Петр СИМОНОВ
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Куда же без Волочковой? Анастасия 20 января отметит своё 43-летие. Накануне именин она всегда погружается в крещенские водыКуда же без Волочковой? Анастасия 20 января отметит своё 43-летие. Накануне именин она всегда погружается в крещенские водыФото: Личная страничка героя публикации в соцсети
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Каждый год на Крещение христиане окунаются в прорубь, купель или в любой другой водоём. Кто-то встречает праздник в русских холодах, а у кто-то у тёплых морей и океанов. «Комсомолка» заглянула в соцсети звёзд, где многие из них уже выложили видео- или фотоотчет о купаниях в Крещенской воде.

Любовь Толкалина на праздник Крещения оказалась в Крыму. 40-летняя актриса в юности профессионально занималась синхронным плаванием, она даже кандидат в мастера спорта. Но когда встал вопрос выбора, кем стать, спорт отошёл на второй план и Толкалина выбрала сцену. Поэтому каждый раз, когда актриса видит воду, она пользуется возможностью окунуться. Что уж говорить о Крещении. В Чёрное море артистка решила войти без лишних условностей и без верха купальника.

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с Крещением, православные!!!!
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Певец Игорь Николаев улетел отмечать свой 59-й день рождения в Майами. В тёплом океане купался и на Крещение с 3-летней дочерью Вероникой.

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ДВОЕ В ОКЕАНЕ
15099 отметок «Нравится»153 комментариевInstagram

Прославленный спортсмен, депутат Госдумы Николай Валуев каждый год купается на праздник. И всегда в холодной русской проруби. На этот раз 45-летний боксёр окунулся в Иордань в Ленинградской области, где столбик термометра упал до -22. На вопрос о том, почему он в рубашке, депутат ответил: «Так холоднее».

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Присоединяйтесь к нам. С Крещением Господним!
2783 отметок «Нравится»92 комментариевInstagram

Куда же без Волочковой? Анастасия 20 января отметит своё 43-летие. Накануне именин она всегда погружается в крещенские воды. Как правило, балерина делает это в своей собственной купели, которая расположена на участке ее загородного дома. Там же у Волочковой и баня, так что танцовщице вполне привычно и комфортно было окунаться в ледяную воду. Ну и, разумеется, без шпагата Анастасия и здесь не обошлась.

volochkova_artvolochkova_art
Окунаюсь во льды в Крещенскую ночь. И совсем не мерзну.
14583 отметок «Нравится»1538 комментариевInstagram

Бизнесмен, продюсер и бывший жених Равшаны Курковой Илья Бачурин искупался в оборудованном для этого месте.

44-летняя актриса Ксения Алфёрова еле выдержала погружение. Но все же окунулась.

— По-настоящему хорошо сегодня с утра! Будто заново родилась! Ещё раз с праздником! Сразу предваряю комментарии: крестилась перед погружением, но за кадром; знаю, что три раза надо с головой, но получается только один, - прокомментировала она своё видео.

ksenialferovaksenialferova
По-настоящему хорошо сегодня с утра!
2899 отметок «Нравится»61 комментариевInstagram

Павла Волю и Ляйсян Утяшеву праздник застал в Кашмире (спорная территория Индии и Пакистана).

- Кашмир. Это полный Кашмир. С праздником, православные!, - поделился Воля.

pavelvolyaofficialpavelvolyaofficial
Кашмир. Это полный Кашмир. С праздником, православные!
72781 отметок «Нравится»268 комментариевInstagram
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