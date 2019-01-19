Следующим клубом капитана сборной России Артема Дзюбы назвали английский "Эвертон"

В субботу, 19 января, появилась информация о том, что форвардом питерского "Зенита" и одним из лучших игроков сборной России по футболу заинтересовались в Англии. Интерес к Артему Дзюбе проявили в "Эвертоне". В услугах двухметрового форварда "сине-бело-голубых" нуждаются в этом клубе из Ливерпуля и не против этой сделки наставник "ирисок" Марку Силва.

Однако же пока не ясно, на каких условиях переберется Артем Дзюба из Петербурга в Англию. "Эвертон" готов взять футболиста как в аренду, так и полностью выкупить его контракт у "Зенита". А в Питере, как пишет RT, готовы на эту сделку - контракт футболиста заканчивается в июле 2020 года.

В питерском "Зените" Артем Дзюба играет с 2015 года. Туда он перешел из московского "Спартака", проведя конец того чемпионата в составе "Ростова", в котором ярко раскрылся в аренде в сезоне 2013/2014 годов. До того Дзюба дважды уходил в аренду из "Спартака" в 2009 и 2010 годах в "Томь". В начале же прошлого года вторую половину чемпионата Артем провел в аренде в тульском "Арсенале". После чего ярко раскрылся на чемпионате мира по футболу 2018 года.