Евгения Медведева после месяца в России уехала обратно в Канаду

Двукратная чемпионка мира и дважды серебряный призер Олимпиады 2018 в Пхенчхане 19-летняя фигуристка Евгения Медведева объявила о том, что завершает свое пребывание в Москве. Спортсменка приехала к себе домой после завершения чемпионата России в Саранске, по итогам которого она не смогла попасть в сборную страны.

И вот теперь Женя держит путь домой - она решила вернуться после своих зимних каникул обратно в Торонто. Там она продолжит тренировки в группе Брайана Орсера, к которому ушла прошлым летом.

- Большое спасибо тренерам и хореографам команды Елены Германовны Буяновой и Татьяне Анатольевне (Тарасовой) за то, что приняли меня и дали возможность быть дома, не прекращая тренировки, - пишет у себя в личном Инстаграме Женя. А затем объявляет новость о том, что едет обратно в Канаду:

- Сейчас пришло время возвращаться на рабочее место в уже родной Cricket Club, но теперь я знаю, что и дома есть место, где смогу держать себя в форме.

В Москве в последнее время Евгения Медведева регулярно посещала тренировки в ледовом дворце ЦСКА, где работала по индивидуальному графику. И, надо сказать, вскоре в "сториз" своего личного Инстаграма Женя уже выложила фото из аэропорта.