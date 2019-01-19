2019-01-19T16:10:03+03:00
Спорт

Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата Испании по футболу

Футбол, матч Реал Мадрид - Севилья. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 января 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Мадридский "Реал" проведет матч против "Севильи" у себя дома.Мадридский "Реал" проведет матч против "Севильи" у себя дома.Фото: REUTERS
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Два главных гранда испанского футбола в очередной раз выяснят отношения между собой. "Реал" подходит к очередному "класико", находясь в кризисе, а "Барселона" лидирует в Ла Лиге. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019

Трансляция матча Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019

Трансляция матча Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019 года не будет осуществляться на общедоступных каналах. Ее можно будет увидеть на "Матч! Футбол 3".

Статистика личных встреч Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019

В чемпионате Испании по футболу команды сыграли между собой 149 игр - 78 побед у "Реала", 26 раз была ничья, а еще 45 игр выиграла "Севилья".

Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019

Мадридский "Реал" и "Севилья" в целом, ввиду последних неудач "королевского" клуба, имеют неплохие шансы на победу.

Реал Мадрид - Севилья.

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