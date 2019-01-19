Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата Испании по футболу
Два главных гранда испанского футбола в очередной раз выяснят отношения между собой. "Реал" подходит к очередному "класико", находясь в кризисе, а "Барселона" лидирует в Ла Лиге. "КП" рассказывает о главных событиях поединка Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019
Трансляция матча Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019
Трансляция матча Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019 года не будет осуществляться на общедоступных каналах. Ее можно будет увидеть на "Матч! Футбол 3".
Статистика личных встреч Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019
В чемпионате Испании по футболу команды сыграли между собой 149 игр - 78 побед у "Реала", 26 раз была ничья, а еще 45 игр выиграла "Севилья".
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019
Мадридский "Реал" и "Севилья" в целом, ввиду последних неудач "королевского" клуба, имеют неплохие шансы на победу.
Реал Мадрид - Севилья.