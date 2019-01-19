Наследники Бандеры пообещали «защитить» Лукашенко

Скандально известная и запрещенная в России организация украинских радикальных националистов «Правый сектор» выступила с сенсационным заявлением. Украинские радикалы, воспевающие запрещенную в РФ ОУН-УПА и прочих пособников и коллаборационистов фашистских захватчиков во главе со Степаном Бандерой и гауптманом Шухевичем, пообещали защитить Белоруссию, если Лукашенко примет решение о разрыве союза России и Белоруссии и разорвет дружески-союзнические отношения между Москвой и Минском.

- Перед А. Лукашенко стоит выбор: путь потери государственности или путь решительного сопротивления, который начнется с расторжения Союзного договора раз и навсегда. Маневрировать долго не получится, говорится в заявлении этой террористической организации.

Если президент Белоруссии решится на второй вариант, то руководство «правосеков» пообещало ему «поддержать Александра Лукашенко в конфликте с Кремлем, всеми доступными методами лоббировать на Украине и на международной арене поддержку Белоруссии, а также оказать военную добровольческую поддержку».

И это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как Лукашенко сказал, что союз между нашими республиками никто не в состоянии разрушить. Потрясающая наглость – скажете вы. Не совсем так. В отношениях между Москвой и Минском периодически пробегают облака, затуманивающие реальную необходимость тесного союза между странами и народами. И каждый раз этим пытаются воспользоваться разного рода внешние «советчики» и «доброжелатели». Недовольство белорусского руководства вызвал «налоговый маневр России» в нефтянке, который, по мнению Минска, уменьшает преференции российской стороны белорусской экономике. Белорусское машиностроение, в частности. В области сельскохозяйственных машин и агрегатов не выдерживает конкуренции с российскими предприятиями в равных условиях. И недавно глава МИД Белоруссии объявил об отмене ограничения численности американского дипломатического корпуса США в стране, что в Москве расценили как не самый дружественный шаг. Да и сам Александр Григорьевич иногда позволяет себе высказывания, которые вызывают бурные приливы радости у украинских националистов. Вроде признания, что «белорусы – это русские со знаком качества». Из чего можно сделать далеко идущие логические выводы.

Понятно, что украинским националистам все равно, что случится с Белоруссией. Более того, для них даже лучше, если удастся раздербанить соседнюю республику так же, как это они сделали с Украиной. Тогда им будет удобно кивать на соседей, что, мол, не у них одних так плохо все обстоит. И для достижения этого им сгодится любое вранье. И что они действенно помогут добровольческой военной силой, когда в действительности бессильны во всем, кроме громких заявлений, даже против донбасского ополчения, не говоря уже о регулярной армии любой страны. И относительно якобы большой международной поддержки, которую они обещают обеспечить, когда в действительности Украина последние годы стала уже символом стояния с протянутой рукой на всех международных папертях. Не могущие ничего сделать для себя и своей страны, они готовы сулить любые горы кому угодно, нимало не заботясь о реальности исполнения, лишь бы насолить или сделать хуже России.

Но самое главное в их заявлении – это потрясающая наглость. Понятно, что на Украине выросло поколение (а старшее превратилось в таких же) с короткой исторической памятью. Но в Белоруссии-то не забыли, что Хатынь и десятки других деревень сожгли не сами гитлеровцы, а украинские фашистские прихвостни из шуцманшафт-батальонов. И что Волынскую резню, которая затронула и территорию нынешней Белоруссии и в ходе которой сотнями и тысячами гибли мирные жители, старики, дети и женщины, устроили последователи Бандеры и Шухевича. Которых сейчас будущие «защитники» Лукашенко всячески пестуют, чествуют и превозносят, делая их своими героями. Белорусам они тоже предложат проводить факельное шествие по Минску в день рождения Шухевича? Или устроить празднество в честь юбилея очередного бандеровца, чьи руки по локоть в крови местных жителей?

Понятно, что Лукашенко не враг себе, своей стране и своему народу. И никогда не пойдет ни на какой сговор с украинскими неонацистами. И хоть и Украина покупает, по ее собственному признанию, топливо для танков и автомобилей, как и сами машины для армии у Минска, это все же не сотрудничество с неприкрытыми киевскими неонацистами. И за реакцией на заявление «правого сектора» сейчас смотрят не только из Киева, но и из многих европейских столиц, надеясь уловить если не положительное отношение, то хотя бы хоть какое-то колебание. Но и в Минске пора бы уже понять, что каждый сигнал о разногласиях с Москвой с жадностью ловится всякого рода «доброжелателями, как за пределами Белоруссии, так и внутри ее. В расчете, что из этой искры уж на этот раз удастся раздуть пламя. Что усиленно и давно готовится внутри республики «пятая колонна», которая в условленный день им час постарается сделать все для развития ситуации по украинскому или армянскому сценарию. И что от этого есть только одно противоядие и один-единственный рецепт– действительное углубление союза России с Белоруссией. Кто бы что там ни сулил.

* «Правый сектор» - организация, запрещенная в Российской Федерации решением суда.