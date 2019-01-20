2019-01-20T10:53:02+03:00
Общество

Рыбкин хайп

Почему мир навязывает нам новости, которые нам не нужны
Дмитрий СМИРНОВ@dimsmirnov175Специальный корреспондент отдела политики, журналист Кремлевского пула
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Автору не интересно знать про РыбкуАвтору не интересно знать про РыбкуФото: REUTERS
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До того, как убили, а потом воскресили Бабченко, я понятия не имел, кто это такой.

Мне говорили, что это стыдно, но я не стыжусь.

До него я не знал, кто такой Слава КПСС, а потом, кто такие Хаски, Алешковский и Рубчинский, про которого я зачем-то теперь знаю, что он просил какого-то швейцарца прислать ему фото чего-то своего швейцарского из ванной. Больше я не знаю о нем ничего.

И я совсем не страдал от своего прозябания во тьме.

Более того, я хотел бы и дальше иметь право на незнание.

Но мир почему-то считает, что больше так продолжаться не может.

Я не хочу ничего знать про Настю Рыбку. Мне не интересно смотреть на ее фотографии, читать заголовки о ее жизни и узнавать о каждом ее шаге, но все медиа-платформы считают обязательным донести до меня все это.

Раньше можно было не читать до обеда газет, теперь того же эффекта можно достичь, если только до обеда не просыпаться.

Причем самое обидное, что так решил не Путин, Трамп или мировое правительство. Это сделал восторжествовавший стандарт современной журналистики. Каждое издание считает себя обязанным написать о том, о чем пишут все, чтобы не упустить свой кусочек хайпа, а с ним и интернет-трафика.

Всеобщий хайп превратился в способ принуждения к познанию. Причем познания быстро переходящего в харасмент.

Когда что ни открой - в твиттере, телеграме, фейсбуке, новостных лентах и сайтах в сотый раз рассказывают, что концерт ICЗPEAK (а! уже забыли кто это!) отменен, чувствуешь себя натурально Дианой Шурыгиной. Ничего не сделал, только вошел, а эти сволочи уже. Всей толпой во всех возможных формах.

"Отменен! Отменен! Власти отменили! Запрещенный концерт! В Госдуме прокомментировали отмену концерта ICЗPEAK! Власти заявили, что не отменяли! Запретили, но не отменяли! Власти разрешили! В Госдуме прокомментировали разрешение концерта ICЗPEAK!"

И так сутки по кругу.

Кто эти люди? Идите к черту, я вас не знаю!

Чувствуешь себя Шурыгиной, выходящей из номера Вайнштейна. Рано или поздно они должны были встретиться, но почему это произошло в моем сознании?

"Как это ты не знаешь, кто такая Диана Шурыгина?!"

Кстати, как там у нее дела? Если так важен был каждый ее вздох, почему все затихли?

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