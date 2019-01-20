Конор Макгрегор объявил имя своего следующего соперника

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что готов снова драться в октагоне. После завершения боя американца Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 143 ирландец поздравил спортсмена и сказал, что готов с ним сразиться

- После такого боя я готов с тобой драться, Дональд. Поздравляю, - написал у себя на странице в Твиттер Конор.

Отметим, что ранее Серроне одержал победу во втором раунде техническим нокаутом над Александром Эрнандесом. А до этого Конор уже признавался, что его команда ведет переговоры об организации боя. И Дональд Серроне даже сказал, что Макгрегор может выдвигать свои условия на предстоящий бой.

Надо сказать, что Конор Макгрегор в последнее время не особо радует болельщиков своим появлением на турнирах UFC. 30-летний ирландец 6 октбяря 2018 года проиграл Хабибу Нурмагомедову в 4 раунде в бою за чемпионский пояс, а до этого выходил драться аж 12 ноября 2016 года с Эдди Альваресом.

Во время двухлетнего перерыва Макгрегор успел провести бой против Флойда Мэйвезера по правилам бокса, который проиграл в 8 раунде техническим нокаутом. На данный момент статистика боев в UFC ирландского спортсмена - 21 победа и 4 поражения.