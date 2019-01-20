2019-01-20T13:05:55+03:00
Спорт

Конор Макгрегор объявил имя своего следующего соперника

Скандальный ирландец сообщил об этом после турнира UFC Fight Night 143
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Ирландский боец Конор Макгрегор.Ирландский боец Конор Макгрегор.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Ирландский боец смешанного стиля Конор Макгрегор заявил, что готов снова драться в октагоне. После завершения боя американца Дональда Серроне на турнире UFC Fight Night 143 ирландец поздравил спортсмена и сказал, что готов с ним сразиться

- После такого боя я готов с тобой драться, Дональд. Поздравляю, - написал у себя на странице в Твиттер Конор.

Отметим, что ранее Серроне одержал победу во втором раунде техническим нокаутом над Александром Эрнандесом. А до этого Конор уже признавался, что его команда ведет переговоры об организации боя. И Дональд Серроне даже сказал, что Макгрегор может выдвигать свои условия на предстоящий бой.

Надо сказать, что Конор Макгрегор в последнее время не особо радует болельщиков своим появлением на турнирах UFC. 30-летний ирландец 6 октбяря 2018 года проиграл Хабибу Нурмагомедову в 4 раунде в бою за чемпионский пояс, а до этого выходил драться аж 12 ноября 2016 года с Эдди Альваресом.

Во время двухлетнего перерыва Макгрегор успел провести бой против Флойда Мэйвезера по правилам бокса, который проиграл в 8 раунде техническим нокаутом. На данный момент статистика боев в UFC ирландского спортсмена - 21 победа и 4 поражения.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Реал Мадрид - Севилья 19 января 2019: прямая онлайн-трансляция матча 20 тура чемпионата Испании по футболу
Футбол, матч Реал Мадрид - Севилья. Прямая онлайн-трансляция состоится 19 января 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 10 тура чемпионата Испании
Новости 24
Два человека погибли и 22 ранены при пожаре в Куршевеле
Россиянин погиб на итальянском курорте за день до своего дня рождения
Эстонскому журналисту, агитирующему направить ракеты на Санкт-Петербург, предложили проверить голову
Российские танки показали на военном параде в Лаосе
В Японии умер старейший мужчина Земли
Франция выступает за объединение Renault и Nissan
Эстонский журналист предложил разместить ракеты, способные поразить Санкт-Петербург
Летчики, погибшие при столкновении Су-34, запутались в парашютной системе
Автомобиль взорвался рядом со зданием суда в Лондондерри
Украинский эксперт предрек войну с Россией в случае заморозки «Северного потока- 2»
«Женские марши» в третий раз прошли в США
Съемки «Фантастических тварей» перенесены на позднюю осень
Россия будет строить космический корабль «Союз» за свой счет
Евродепутат заявил, что ЕС заплатит «высокую цену» за «трусливую» позицию в Сирии
Зеленский придумал, как избавиться от бизнеса в России
МИД России предупредил россиян об отмене авиарейсов в США
Инаугурация нового президента Конго назначена на 22 января
В США три человека стали жертвами аварий, вызванных снегопадом
Число погибших при взрыве трубопровода в Мексике возросло до 71
«Желтые жилеты» напали на тележурналистов в Бельгии
Из-за сильных снегопадов в США отменили более 6,7 тысячи авиарейсов
В Голландии открылся сезон тюльпанов