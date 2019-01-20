Эстонский журналист предложил обстрелять Питер ракетами

Похоже, мягкое и не афишируемое Россией экономическое удавливание недружественных прибалтийских стран, привыкших получать прибыль от нашего транзита, дало первые плоды - легкую панику. «Спокойствия» прибалтийским странам добавило недавнее заявление командора ВМС США в отставке Гарри Табаха - по его словам, НАТО не будет воевать с Россией из-за трех новоиспеченных членов Блока - Лативии, Эстонии и Литвы. Как известно, отставникам обычно поручает заявления, которые по политическим причинам не могут высказать официальные лица.

На днях, в крупнейшей эстонской газете Eesti Paevaleht опубликовали настоящую истерику известного журналиста Вахура Коортиса, сотрудника интернет-портала Delfi. Повод - в Эстонии пытаются обсуждать новую военную доктрину и разумеется, выбор потенциальных противников невелик. Точнее - он всего один, это Россия, которой, не смотря на мирный «развод», Эстония не давала покоя недружественным шагами и заявлениями почти двадцать лет. Теперь настал «момент истины». Журналист не верит в будущее Евросоюза, считает, что он распадется и пытается найти выход из щекотливой ситуации:

«В любом случае действительно стоит обсудить, каков наш резервный план, если нынешний мировой порядок в области политики безопасности распадется» - пишет Вахур Коортис и признается, что слабость контингентов НАТО размещенных в Прибалтике очевидна. Но, журналист знает выход - это «вундерваффе», сверхоружие, «оружие возмездия» - Геббельс в аду просто аплодирует:

«Нужно купить ракетную систему, которая смогла бы поразить город Санкт-Петербург. В Петербурге большое количество дорогостоящих целей, нападение на которые было бы для России очень болезненным. Там штаб Западного военного округа и Военно-морского флота России. Там множество судостроительных заводов, где ремонтируют дорогие корабли, и еще много хороших целей. Влияние нападения на Петербург было бы в первую очередь психологическим. Это вторая столица России, где живет много людей, и всего лишь несколько ограниченных ударов в центре города могут оказать большое влияние на общественное мнение».

В конце своего спича журналист намекает на «пятую колонну», действующий в России пропагандистский резерв Запада. Но, сильно на него не надеется. Одно дело быть пламенным оппозиционером в мирное время, и совсем другое - заниматься «борьбой с режимом» во время действия военно-полевых судов.

Поэтому, смышленый журналист продолжает креативить демонстрируя географические познания:

«Вторая возможность повлиять на Россию — нарушить или предпочтительнее даже остановить гражданское судоходство России. Значительная часть внешней торговли России идет через порты Балтийского моря. Морской путь туда долго ведет мимо побережья Эстонии. От полуострова Кыпу до Лахемаа морской путь на протяжении пары сотен километров проходит всего в 30−40 километрах от побережья Эстонии. Для препятствования морской торговле можно захватывать торговые суда, нападать на них и топить. Цель в том, чтобы судовладельцы не осмеливались отправлять свои суда в Россию. В случае успеха это оказало бы на Россию существенное влияние...».

Как говорится, не дай Бог, Вахуру Коортису дожить до таких времен, когда принятые Эстонией меры окажут на Россию влияние или нанесут ущерб. Разумеется, все эти воинственные заявления и планы не стоят ничего. И вполне возможно, спровоцируют дипломатический скандал, по результатам которого журналист будет наказан. Благо, в конце декабря, парламент Эстонии одобрил изменения закона об ответственности, которую несут лица, «поддерживающие и создающие негативное отношение к стране» - вплоть до административного ареста на 15 суток. К тому же, по слухам, у родственников журналиста есть бизнес в Петербурге, так что можно надеяться, его дома, как минимум, в угол поставят или выпорют. Но в целом, коллега в агрессивной форме выразил такую безнадежную растерянность эстонских политиков. Запад с конца 80-х натравливал Прибалтику на Россию, а как только медведь полез из берлоги - охотники собрались бежать. Неудобно получилось. И непонятно, что теперь делать. Можно верить в «вундерваффе», которое «сметет орды идущие с Востока». Примеры в истории есть, они печальны, но, как видим, не поучительны.