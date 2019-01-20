2019-01-20T16:08:01+03:00
Общество

Названы иностранные языки, которые помогут хорошо зарабывать

Английского не оказалось даже в десятке лучших
Олег АДАМОВИЧ@OAAdamovich
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Английский тут, прямо скажем, подкачал. Он лишь на 11 месте в рейтинге оплачиваемости языковАнглийский тут, прямо скажем, подкачал. Он лишь на 11 месте в рейтинге оплачиваемости языковФото: Евгения ГУСЕВА
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Знание иностранного языка — полезный навык, всегда может пригодиться. Но в мире 7 тысяч языков. Какой из них учить?

Если понимание иностранной речи надо для работы, то выбирать можно с оглядкой на зарплату. Специалисты компании по поиску вакансий Adzuna выяснили, за знание каких языков наниматели готовы платить больше всего.

Английский тут, прямо скажем, подкачал. Он лишь на 11 месте в рейтинге оплачиваемости языков. Оно и понятно — английский много кто знает, поэтому работодателю просто найти нужного человека за небольшие деньги. Хотя вакансий для людей, говорящих по-английски, в интернете больше всего (38 тыс.).

Похожая ситуация с китайским. Он на втором месте по востребованности у нанимателей и лишь 13-й в рейтинге зарплат.

Английского не оказалось даже в десятке лучших Фото: Наиль ВАЛИУЛИН

Английского не оказалось даже в десятке лучшихФото: Наиль ВАЛИУЛИН

Много платят сотрудникам, знающим нужные в бизнесе, но редкие языки. На первом месте по зарплатам идет японский. Специалистов со знанием японского ищут компании, занимающиеся международной торговлей.

На втором месте испанский. Евросоюз — главный торговый партнер России. Испанию же еще любят туристы. Люди, говорящие по-испански, нужны и в торговых и в туристических компаниях.

На третьем месте болгарский. Популярность Болгарии у российских туристов за последние годы выросла. Туркомпаниям необходимы сотрудники со знанием языка, чтобы организовывать туры и сопровождать группы наших отпускников за границей.

ЗА ЗНАНИЕ КАКИХ ЯЗЫКОВ БОЛЬШЕ ПЛАТЯТ?

Язык Средняя зарплата

1. Японский 64095 руб.

2. Испанский 58642 руб.

3. Болгарский 57872 руб.

4. Арабский 55682 руб.

5. Французский 54195 руб.

… 11. Английский 45237 руб.

… 13. Китайский 39416 руб.

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