Народ молится о тяжело больном Губине

Популярный певец 90-х Андрей Губин борется с тяжелым недугом. По словам артиста, врачи поставили на нем крест, но он не намерен сдаваться. Меж тем преданные фанаты молятся о здоровье звезды 90-х.

Его песни "Мальчик-бродяга" и "Зима-холода" пела вся страна, Губин собирал стадионы. Но на пике поплярности артист пропал с экранов телевизоров из-за неврологического заболевания - у артиста возникают спазмы мышц лица и глаз.

"На меня врачи уже давно рукой махнули. По всем параметрам я должен был загнуться уже давно", - рассказал он фире программы "Сегодня вечером" на Первом канале. Он отметил, что болеет "с утра до ночи" и все разговоры о возвращении на сцену пресекает на корню. В какой-то момент Губин даже прилег на стол и задремал.

После душераздирающего признания фанаты не на шутку испугались за Андрея. Народ бросился обсуждать в соцсетях состояние здоровья своего любимца, поклонники заявили, что молятся за певца: "Видишь Губина и не верится, что это он. Время берет свое", "Включила эфир, аж разволновалась", "Моя доченька сидит и смотрит передачу, и начала мне вопросы задавать, какие у него болячки? Мама, я помолюсь Богу, чтобы он не болел и стал таким же как раньше", "Видно же ,что он ненормальном состоянии, место себе найти не может. А помните, каким он был красавчиком! Совершенно два разных человека стало", "Здоровья ему", "Вид вымотанного болезнью человека!", "Как жаль его. Спасите человека", "Мы помолимся за здоровье этого замечательного человечка!!!". "Желаю ему скорейшего выздоровления!", "Не дай Бог Вам перенести такую болезнь", "Желаю Андрею здоровья и счастья ! Вы молодец ! Очень нравится ваше творчество!!! Еще раз здоровья!", "Мы Вас очень любим!!!!".

Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме России Вадим Манукян видел эфиры с Андреем. "Он действительно болен, но свойство его болезни, на мой взгляд, имеет скорее ментальный характер. Хотелось бы ему пожелать поскорее выйти из этого состояния и сменить врачей. Конечно, какие-то врачи на него махнули рукой, но это не те врачи, которые ему нужны. Советую ему поскорее понять суть своей болезни. Андрей, ты болен, серьезно болен, но выздоровление в твоем случае возможно. Не сдавайся! Просто попытайся понять что в действительности с тобой произошло! Желаю тебе самого наилучшего и верю в тебя!", - отметил эксперт.