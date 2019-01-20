Пожар в Куршевеле унес жизни двух человек

В ночь с воскресенья на понедельник в Куршевеле произошёл пожар. Огонь вспыхнул в трёхэтажном служебном здании, где жили сотрудники этого горнолыжного курорта во Французских Альпах. На попавшем в Сеть кадрах видно, что пламя охватило заметную часть постройки и вырвалось наружу.

Ранено 14 человек, двое погибли, ещё несколько — в тяжёлом состоянии в больнице. Источники «КП» в посольстве РФ во Франции не располагают информацией о пострадавших россиянах. Сейчас причину возгорания выясняют местные правоохранительные органы.

Куршевель — любимое место отдыха наших «сливок общества»: олигархов, чиновников и поп-звёзд. Например, певица и телеведущая Ольга Бузова (отмечавшая новогодние каникулы в этой французской деревеньке) за несколько часов до пожара выложила в инстаграме полуобнажённое видео с «купанием в снегу в честь Крещения».