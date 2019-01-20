2019-01-20T15:16:07+03:00
В мире

Пожар в Куршевеле унес жизни двух человек

Любимое место отдыха состоятельных россиян попало под удар огненной стихии [видео]
Эдвард ЧЕСНОКОВ@edvardchesnokov
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На попавшем в Сеть кадрах видно, что пламя охватило заметную часть постройки и вырвалось наружуНа попавшем в Сеть кадрах видно, что пламя охватило заметную часть постройки и вырвалось наружуФото: Twitter.com
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В ночь с воскресенья на понедельник в Куршевеле произошёл пожар. Огонь вспыхнул в трёхэтажном служебном здании, где жили сотрудники этого горнолыжного курорта во Французских Альпах. На попавшем в Сеть кадрах видно, что пламя охватило заметную часть постройки и вырвалось наружу.

Ранено 14 человек, двое погибли, ещё несколько — в тяжёлом состоянии в больнице. Источники «КП» в посольстве РФ во Франции не располагают информацией о пострадавших россиянах. Сейчас причину возгорания выясняют местные правоохранительные органы.

Куршевель — любимое место отдыха наших «сливок общества»: олигархов, чиновников и поп-звёзд. Например, певица и телеведущая Ольга Бузова (отмечавшая новогодние каникулы в этой французской деревеньке) за несколько часов до пожара выложила в инстаграме полуобнажённое видео с «купанием в снегу в честь Крещения».

Два человека погибли при пожаре в Куршевеле.

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