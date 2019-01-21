Распутин не виноват!

Столько загадок, мифов, легенд оставил после себя этот воистину незаурядный человек… До сих пор гадаем-разгадываем, по-теперешнему прочитываем новые документы, изредка открывающиеся, а все равно образ Распутина яснее не делается…

Откровенно развратными называли его похождения, особенно отношения с Анной Вырубовой, любимой фрейлиной императрицы, как будто все, кто судачил про них, по темным углам прятались и свет дрожащих свечей заботливо прикрывали… А в официально проведенном расследовании выявилось, что Вырубова и вовсе девственницей оказалась… Как и про императрицу и ее интимную связь с Распутиным тоже с превеликим удовольствием шептались - и мало кто в это не верил, зная о подлинной любви Александры Федоровны к мужу своему, государю-императору… Гаденький слушок всегда юрче, громче да поосклизлее подлинной правды…

Владимир Руднев, товарищ прокурора окружного суда, особым ордером министра юстиции Керенского от 11 марта 1917 года был командирован в Петроград, в чрезвычайную комиссию по расследованию злоупотреблений бывших министров и других высших должностных лиц. За ним, за Рудневым, прочно утвердилась слава как о человеке неподкупном и честном. Он ревностно взялся за дело, будучи допущенным к самым секретным материалам, вплоть до личной переписки государя и его супруги. Домашние канцелярии именитейших особ вынужденно распахивали перед ним свои потаенные двери - и Руднев погружался в бумаги. В буквальном смысле дышал ими. Наибольший интерес у него вызывал, конечно, Распутин, поскольку в то время и не было, пожалуй, другой личности в России более громкой и общезначительной. Ведь именно ему приписывалось особое влияние на государя: будто бы тот не принимал без совета Григория Ефимовича ни серьезных военных решений, ни каких-либо других по делам внутреннего свойства.

Однако же предоставим слово самому Рудневу: «Тщательное и беспристрастное расследование заставило меня убедиться: насколько все эти слухи и газетные сообщения были далеко от истины». Явно переоценивали современники влияние Распутина на Александру Федоровну и на ее супруга государя, и все его влияние на политику, как внешнюю, так и внутреннюю, тоже переоценили. Самое большее, чего добивался Распутин, - это всевозможных назначений в средние звенья чиновников. И вот что самое, пожалуй, странное и удивительное: тогда все валили на этого человека, все беды того времени, а убили его - и ничего, ровным счетом ничего не изменилось!

В одном не сомневаюсь: Григорий Ефимович Родину любил и никогда бы не сделал ничего ей во вред.