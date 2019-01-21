2019-01-21T19:35:40+03:00
Звезды

Остался только лифчик: Полину Гагарину на Мальдивах растерзала акула

В Инстаграме звезды появилось неожиданное видео
Ирина СУХАНОВА
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Полина Гагарина проводит январские каникулы на Мальдивах. Фото: Инстаграм.Полина Гагарина проводит январские каникулы на Мальдивах. Фото: Инстаграм.
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Полина Гагарина с мужем, модным фотографом Дмитрием Исхаковым, проводит январские каникулы на Мальдивах. На тропические острова в Индийском океане супруги прилетели вместе с детьми — годовалой дочкой Мией и сыном Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым – 11-летним Андреем. «Овощной» отдых на пляже кажется деятельной певице слишком скучным, поэтому они с Дмитрием постоянно придумывают шутки и розыгрыши, которыми делятся в Инстаграме. Супруги уже сфотографировались на пляже в пальто и пуховике, жонглировали в воде яйцами и запустили фитнес-флешмоб в пользу здорового образа жизни. Но и этого им показалось мало: Полина и Дмитрий сняли юмористический видеоролик, который оказался совершенно неожиданным для поклонников звезды сцены.

Полина в ужасе: певица увидела акулу. Фото: кадр видео.

Полина в ужасе: певица увидела акулу. Фото: кадр видео.

Забавное видео появилось в Инстаграме Гагариной. В ролике Полина беспечно купается в бирюзовом море, напевая веселую песенку. Как вдруг над водой показался плавник акулы. Кровожадная рыбина преследует зовущую на помощь звезду, пока не настигает ее. О том, что произошло дальше, можно только догадываться — сцену кровавой расправы над Гагариной в кадре прикрывает табличка «цензура». Но, видимо, акула все-таки расправилась со свое жертвой: в следующую секунду мы видим только плавающий по поверхности океана белый бюстгальтер от купальника певицы.

Певица пытается уплыть, но хищница настигает звезду. Фото: кадр видео.

Певица пытается уплыть, но хищница настигает звезду. Фото: кадр видео.

- Мы уже на другом краю мира, но душой ещё на Мальдивах! Вот вам наши приключения для настроения. Угадаете в какой мы стране? - спросила Полина своих фолловеров. Несмотря на многочисленные догадки комментаторов, Полина так и не уточнила, где они с семьей продолжили свой отых.

В финале мы видим только плавающий по поверхности океана белый бюстгальтер от купальника певицы. Фото: кадр видео.

В финале мы видим только плавающий по поверхности океана белый бюстгальтер от купальника певицы. Фото: кадр видео.

На Мальдивах звездное семейство выбрало для отдыха один из самых дорогих отелей Four Seasons. Номер в нем (а это сплошь отдельные виллы) стоят от 145 тысяч рублей в сутки. Более комфортные и удобные дома на воде, под полом которых шумит океан, а рядом располагается личный бассейн, стоят уже от 200 тысяч рублей за ночь. Впрочем, Гагарина может позволить себе такие траты, ведь она одна из самых дорогих певиц России. К тому же на счету исполнительницы копятся гонорары от участия в популярных телевизионных проектах и от съемок в рекламе.

gagara1987gagara1987
Мы уже на другом краю мира, но душой ещё на Мальдивах! Вот вам наши приключения для настроения p.s. Угадаете в какой мы стране?#полинагагарина #гагаринапоехали
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