Матч Звезд КХЛ 2019: какого шоу ожидать зрителям в Казани

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги взял короткую паузу, чтобы развлечься. В грядущие выходные в Казани состоится Мат всех звезд КХЛ - шоу, в котором горят клюшки, хоккейные звезды катаются в тележках из супермаркета, а талисманы клубов устраивают гигантские побоища прямо на площадке. Все, что стоит знать о матч звезд КХЛ-2019 - в гиде «КП»

Как играют

«Матч звезд» - устаревшее название. Вот уже третий год подряд формально это не одна игра, где встречаются сборные Запада и Востока, а целый мини-турнир. В нем сходятся четыре команды - дивизион Тарасова, дивизион Чернышева, дивизион Харламова и дивизион Боброва. Играют в формате «три на три» - чем меньше игроки, тем больше заброшенных шайб. Сначала проходят полуфиналы, потом финал. А в перерывах между матчами, возможно, себя захотят показать талисманы клубов КХЛ. Вот уже несколько лет огромные маскоты команды - снеговики, медведи и прочие быки, - вываливаются на лед, чтобы устроить там потасовку. Выглядит жестко, но жертв вроде еще не было.

В 2019 году лучшие хоккеисты КХЛ собрались в Татарстане. Фото с официального сайта мероприятия

Кто играет

Лучшие хоккеисты КХЛ. Сначала игроков в команды набирали болельщики (2 нападающих и 1 защитник), потом - журналисты (1 нападающий + 1 защитник + 1 голкипер), затем - КХЛ, и в последний момент к ним присоединяются 4 лучших молодых игрока ВХЛ из своего матча звезд. Вот эти банды и разыгрывают турнир. Для них пошита форма специально разработанного дизайна.

Мастер-шоу

Сам мини-турнир состоится 20 января. А на день раньше команды будут соревноваться в шоу. И пожалуй, это самая яркая часть звездного уикенда. Забеги на скорость, соревнования в силе броска, и многое-многое другое. Но, конечно, самый крутой конкурс - исполнение буллитов. Вот где проявляется вся фантазия звезд. В 2012 году Владимир Тарасенко просверлил дырку в клюшке, продел леску и прицепил на нее шайбу - голкипер был в шоке. В 2015-м Андрей Миронов исполнял буллит, сидя в продуктовой тележке - тут вратарю главное было не рассмеяться. А Линас Умарк придумал, кажется, самый эффектный трюк - поджег свою клюшку! Чем ответят звезды в 2019-м?

Девушки-тренеры

Год назад в Астане в роли тренеров команд четырех дивизионов выступили девушки-корреспонденты Матч ТВ. Получилось круто, хоть и не всегда девушки могли появляться в раздевалках. Но всем так понравилось, то решили повторить. Так что на тренерских мостиках будут следующие тандемы:

Дивизион Харламова: Зинэтула Билялетдинов («Ак Барс») – Дарья Миронова.

Дивизион Боброва: Илья Воробьёв (СКА) – Наталья Кларк.

Дивизион Чернышева: Боб Хартли («Авангард») – Мария Басс.

Дивизион Тарасова: Игорь Никитин (ЦСКА) – Евгения Головина.

Где смотреть

19 января. 18:00. Матч-ТВ. Мастер-шоу

20 января. 15:30. Матч КХЛ, 21:00. Матч-ТВ. Матч звезд