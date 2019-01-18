«Золотые девушки» весной вернутся на фонтан «Дружбы народов» на ВДНХ

Златые девы не сбежали с ВДНХ, как могли подумать туристы, осматривая фонтан "Дружбы народов" - все под контролем. Отсутствуют 16 скульптур по весьма уважительной причине - "уставший" внешний вид. Если серьезно, то фонтан "Дружбы народов" впервые отправили на масштабную реставрацию, а "КП" удалось посмотреть, как девушкам восстанавливают национальные платья, пудрят щеки и расчесывают волосы. Летом ВДНХ будет отмечать 80 лет, поэтому скульптуры, как настоящие девушки, уже начали подготовку к торжеству. Свои привычные места у снопа они займут весной.

Фонтан "Дружба народов" - один из главных символов парка ВДНХ.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Необычный фонтан "Дружба народов" открыли 65 лет назад. Ступенчатую, овальную чашу фонтана украсили золотым снопом пшеницы, технической конопли и подсолнухов, сплетенных в огромный сноп. Вокруг установили 16 золоченых бронзовых девушек, которые персонифицировали 16 союзных республик, входившие на тот момент в СССР. Стоит обратить, что если бы фонтан создавали на два года позже, то в хороводе "Дружбы народов" было бы 15 девушек. А все потому, что 16 июля 1956 года Карело-Финская ССР возвращена в статус автономной республики в составе РСФСР и вновь преобразована в Карельскую АССР, тогда союзных республик стало 15.

Фото фигур в реставрационной мастерской.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Девушка-Россия смотрит на Главный павильон и держит в руках сноп пшеницы, рядом с ней славянские сестры — Украина (девушка в венке) и Белоруссия (девушка в косынке, в руке держит ветку с яблоком), - рассказывают о скульптурах на ВДНХ. - Расположение 16 фигур не случайно, поскольку они стоят попарно, что соотносится с порядком лент в гербе СССР — от окаймляющих девиз "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!" Украины, России и так далее.

Масштабная реставрация фонтана и его главного украшения, позолоченных фигур, проводится впервые.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Возле фонтана за годы существования сделали тысячи фотографий и прошли десятки праздничных мероприятий. Ежегодно в фонтан ныряли десантники на День ВДВ, невесты роняли букеты, а детишки плескались от жары. Все эти развлечения негативно сказывались на элементах фонтана. Осенью 2018 года фонтан впервые решили отремонтировать. С помощью подъемного крана сняли каждую из 16 женских скульптур (каждая весит 2,5 тонны) и отвезли в реставрационный центр.

Октябрь 2018 года, фигуры с фонтана "Дружба народов" отправляются на реставрацию.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Состояние скульптур было такое, что пришлось их бережно демонтировать и отправить на реставрацию в мастерскую, - Алексей Емельянов, руководитель Департамента культурного наследия города Москвы. - Сейчас уже часть скульптур готовы - покрыты сусальным золотом, еще часть покрыта пока только грунтом. Полностью работы закончатся весной и скульптуры будут возвращены на ВДНХ.

Руководитель Департамента культурного наследия города Москвы Алексей Емельянов.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Почти три месяца понадобилось, чтобы отреставрировать десять медных скульптур: Белоруссия, Армения, Таджикистан, Латвия, Киргизия, Туркмения, Азербайджан, Молдова, Эстония, Карелия.

Скульптуры будут покрыты семи слоями материалов, последним из которых станет золотой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- К сожалению, уже здесь в мастерской мы обнаружили, что на снопе возле "Украинки" нет подсолнуха, у "Армянки" не хватает листьев винограда, у "Грузинки" - листьев чая и гроздей винограда и так далее. Эти детали довольно хрупкие и нам пришлось их воссоздать и прикрепить к скульптурам, - рассказал заместитель гендиректора реставрационной мастерской "Наследие" Дмитрий Стадник.

Заместитель гендиректора реставрационной мастерской "Наследие" Дмитрий Стадник рассказывает о температуре и влажности в реставрационном помещении.Фото: Михаил ФРОЛОВ

С каждой девушкой работают индивидуально. Скульптуры расчистили до чистой бронзы, потом было семь покрытий: медный сурик, грунт, три слоя лака, мардан и золочение.

Часть скульптур уже готовы и дожидаются своих "подруг".Фото: Михаил ФРОЛОВ

- Чтобы покрыть одну скульптуру сусальным золотом потребовалось трое суток, - рассказывает реставратор Ольга Миронова. - Мы брали листы сусального золота 9 на 9 см и выкладывали им туфли, ноги, платье, руки, лицо.

Реставратор Ольга Миронова за работой.Фото: Михаил ФРОЛОВ

- То есть на скульптурах есть чистое золото? - спрашиваю.

- Да. В 60 листах есть 4 грамма золота. На самом деле, золото очень хорошо ведет себя в воде, должно защищать от коррозии металла. Однако повреждений не избежать. Окружающая среда агрессивна, в воде есть соли, садятся птицы и своими коготками царапают "золотое" покрытие. Уже лет через 10-15 нужно будет снова точечно покрывать золотом.

Процесс нанесения тончайшего слоя сусального золота.Фото: Михаил ФРОЛОВ

Реставрация фонтана "Дружба народов" идет и на ВДНХ. Чашу со снопом покрывать сусальным золотом не будут, так она изначально была покрыта краской. Заменят подземные коммуникации. Аналогичные работы сейчас проходят и в чаше фонтана "Каменный цветок". Некоторые элементы, а именно гуси, сосуды, лепестки были сняты для реставрации, но весной их вернут на места.

Реставрация проводится в рамках подготовки к празднованию 80-летия парка ВДНХ.Фото: Михаил ФРОЛОВ

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